Сагадиев не видел в тестах ЕНТ про Баян Есентаеву

Но глава ведомства не исключает, что подобные вопросы о казахстанских знаменитостях - спортсменах, актерах и других людей могут попасть в задания пробного тестирования.

В перерыве совместного заседания палат парламента РК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев прокомментировал по поводу вопросов в тестах Единого национального тестирования про Баян Есентаеву, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Там были тексты, вы должны прочитать тексты. Мы готовим вопросы: там будут Димаш Кудайберген, Геннадий Головкин. Это называется критическое чтение - ты читаешь текст, текст может быть о дельфинах, о национальных героях, о людях, которые на данные момент интересуют. После этого человек отвечает на вопросы, которые связаны с текстом», - сказал он.





«Мы ничего плохого не видим, что в текстах, на которые будут отвечать студенты - мы сейчас говорим о пробных экзаменах - будут вопросы, которые касаются людей, которых они знают. Например, того же Головкина, того же Александра Винокурова. В этом ничего плохого нет», - добавил глава ведомства.





При этом Е. Сагадиев отметил, что вопрос про Баян Есентаеву, он не видел.





«Я сам этого вопроса (про Баян Есентаеву - Прим.) не видел. Но в целом вопросы по олимпийским чемпионам Казахстана, об именитых писателях, художниках, певцах, я думаю, в плане критического чтения могут присутствовать на пробных экзаменах. А когда уже дойдет до настоящих вопросов, посоветуемся еще раз», - заметил министр.





По его словам, подобные вопросы могут быть пока что только в пробном тестировании.





«Это пробное тестирование, мы сейчас даем тесты, на которых дети упражняются. Эти тесты берутся из газет, журналов, телевидения. Берутся оттуда, чем люди сейчас пользуются. Вы же пишете про Есентаеву. Это текст, взятый из ваших газет, сайтов, дали студентам. Прочитай текст, и ответьте на вопросы. Если вы пишете, почему не можем взять? Если посмотреть на сайты, то 20% текстов связаны с Баян Есентаевой. Мы берем тексты, которые сейчас находятся в обращении, даем их студентам, студенты эти тексты читают, отвечают на вопросы. Таким образом, они готовятся в ЕНТ, к критическому чтению», - резюмировал Е. Сагадиев.





Напомним , что, как сообщалось ранее, в задания по ЕНТ попали вопросы про продюсера Баян Максаткызы-Есентаеву и актера Нуртаса Адамбай.





Ксения Давыдова, Астана