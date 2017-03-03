Объявлена дата открытия ТРЦ MEGA Silk Way

6 марта жители и гости столицы уже смогут приобретать товары и пользоваться услугами нового торгово-развлекательного центра.

6 марта 2017 года в 10 часов утра состоится техническое открытие крупнейшего в столице торгово-развлекательного центра MEGA Silk Way, - сообщает пресс-служба сети ТРЦ MEGA. В этот день в ТРЦ начнут работу компании, представляющие мировые и отечественные бренды – всего шестьдесят процентов арендаторов. Еще двадцать процентов ритейлеров откроют свои бутики и развлекательные площадки в течение последующих двух недель.





23 марта в 18:00 часов ТРЦ MEGA Silk Way официально отпразднует свое открытие. В этот день организаторами предусмотрена яркая программа.





6 марта жители и гости столицы уже смогут приобретать товары и пользоваться услугами нового торгово-развлекательного центра. В связи с запуском продаж часть арендаторов проведут мероприятия для своих первых гостей.





Напомним, что техническое открытие подразумевает готовность ряда арендаторов к приему посетителей и свободный доступ в торгово-развлекательный центр.





Всего на сегодня в MEGA Silk Way, общей площадью 140 тысяч квадратных метров, сдано 93% помещений. По 7 % договоры аренды находятся на стадии подписания. Таким образом, новый столичный торгово-развлекательный центр демонстрирует самый высокий показатель на момент запуска ТРЦ в сети MEGA.





Социальное пространство нового формата MEGA Silk Way предназначено не только для шопинга, но и для полезного досуга, а также семейного отдыха. Треть от коммерческой площади занимают образовательные, спортивные, развлекательные, социальные проекты.





Планируется, что ежемесячно ТРЦ будет посещать один миллион человек. Во время проведения EXPO-2017 число посещений увеличится до двух миллионов человек в месяц.









