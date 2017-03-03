Депутат рассказала о предложениях назвать аэропорт Астаны именем президента

Необходимо отразить в Конституции особую роль Главы государства в становлении и развитии независимого Казахстана. Такое предложение внесла депутат Мажилиса Бакытгуль Хаменова на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Наш Елбасы является инициатором стратегических идей и реформ, подлинным архитектором казахстанской государственности. И сегодня такие исторические понятия, как Независимый Казахстан и его первый Президент Нурсултан Назарбаев, в восприятии всего мира стали единым целым. В ходе выезда в регионы мы ещё раз убедились в том, что наши сограждане поддерживают нас и тоже выдвигают идею закрепления в Основном законе страны особую роль Главы государства в становлении и развитии нашего Независимого Казахстана, в создании новой столицы Астаны», - сказала Хаменова.





Депутат считает необходимым отразить в главном законе страны неоценимую роль Елбасы, его исключительную значимость.





«В ходе всенародного обсуждения проекта конституционной реформы наши избиратели высказывались в поддержку данных инициатив. Звучали предложения о присвоении имени Первого Президента международному аэропорту Астаны, другим объектам и предприятиям» , - сообщила депутат.





«Предлагаю внести в число изложенных в пункте 2 статьи 91 Конституции незыблемых ценностей нашей страны не только государственную независимость, но и статус, принципы и преобразования основателя и лидера Независимого Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева», - заключила Хаменова.





Мейрамбек Байгарин