Депутат рассказала о предложениях назвать аэропорт Астаны именем президента
3 марта 2017, 15:25
Бакытгуль Хаменова предлагает отразить особую роль Президента в Конституции.
Необходимо отразить в Конституции особую роль Главы государства в становлении и развитии независимого Казахстана. Такое предложение внесла депутат Мажилиса Бакытгуль Хаменова на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наш Елбасы является инициатором стратегических идей и реформ, подлинным архитектором казахстанской государственности. И сегодня такие исторические понятия, как Независимый Казахстан и его первый Президент Нурсултан Назарбаев, в восприятии всего мира стали единым целым. В ходе выезда в регионы мы ещё раз убедились в том, что наши сограждане поддерживают нас и тоже выдвигают идею закрепления в Основном законе страны особую роль Главы государства в становлении и развитии нашего Независимого Казахстана, в создании новой столицы Астаны», - сказала Хаменова.
Депутат считает необходимым отразить в главном законе страны неоценимую роль Елбасы, его исключительную значимость.
«В ходе всенародного обсуждения проекта конституционной реформы наши избиратели высказывались в поддержку данных инициатив. Звучали предложения о присвоении имени Первого Президента международному аэропорту Астаны, другим объектам и предприятиям», - сообщила депутат.
«Предлагаю внести в число изложенных в пункте 2 статьи 91 Конституции незыблемых ценностей нашей страны не только государственную независимость, но и статус, принципы и преобразования основателя и лидера Независимого Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева», - заключила Хаменова.
Мейрамбек Байгарин
Фото parlam.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847148-f8b8af9f15bdef565442ae1286b9ac60
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...