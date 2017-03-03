Сборная Казахстана по велоспорту на шоссе стала лучшей на чемпионате Азии в Бахрейне

В период с 24 февраля по 3 марта прошел 37-й чемпионат Азии по велоспорту на шоссе в столице Бахрейна Манаме.

В составе национальной сборной в континентальном первенстве участвовали 25 велогонщиков, среди которых такие топовые спортсмены из команды AstanaPro Team, как Дмитрий Груздев и Алексей Луценко . По итогам чемпионата сборная Казахстана заняла первое общекомандное место, завоевав в общей сложности 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. В качестве главного тренера сборной Казахстана по велоспорту на шоссе на чемпионат отправился Асан Базаев, сообщает . По итогам чемпионата сборная Казахстана заняла первое общекомандное место, завоевав в общей сложности 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. В качестве главного тренера сборной Казахстана по велоспорту на шоссе на чемпионат отправился Асан Базаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта».





Как отмечает главный тренер, одним из показательных результатов стала победа сборной Казахстана в командной гонке с раздельным стартом в элите среди мужчин. На старт 38-километровой дистанции вышли Алексей Луценко, Дмитрий Груздев, Андрей Зейц, Даниил Фоминых, Жандос Бижигитов и Бахтияр Кожатаев. «Дистанция в 38 километро в была пройдена за 47 минут 21 секунду. Отрыв от ближайших преследователей из Японии и Гонконга, составил 1 минуту и 1 минуту 28 секунд. Это очень мощный результат, - рассказал Асан Базаев. - Трасса была непростой, с множеством виражей и поворотов, но наша команда финишировала в полном составе, чего не удалось японцам и гонконгцам – они финишировали по 3 гонщика, что является минимальным количеством для зачета».





В индивидуальной гонке с раздельным стартом быстрее всех оказался Дмитрий Груздев. Его отрыв от ближайшего соперника составил 1 минуту 10 секунд. Своей победой также порадовала Екатерина Юрайтис, завоевав медаль высшей пробы в индивидуальной гонке на время среди андеров. Золотую медаль для национальной сборной также принес Игорь Чжан в индивидуальной гонке на время среди юниоров. Отрыв от ближайших соперников из Китая и Узбекистана составил 1 минуту и 9 секунд и 1 минуту и 33 секунды. Юниор Даниил Марухин заполучил первое место по итогам групповой гонки.





Вице-президент казахстанской федерации велосипедного спорта Аманбек Кульчиков отмечает, что победа на чемпионате Азии демонстрирует высокий уровень подготовки казахстанских велогонщиков: «Наша сборная выступила на чемпионате во всех дисциплинах и категориях с отличными результатами, что говорит о развитии велоспорта в стране и преемственности поколений».

Республиканское общественное объединение «Казахстанская федерация велосипедного спорта» функционирует с 2012 года. Ос новая цель деятельности федерации – развитие в Республике Казахстан всех форм велосипедного спорта, его пропаганда и популяризация, возрождение и поддержка спортивных традиций.