Депутаты вновь подняли вопрос о переименовании Астаны
3 марта 2017, 16:00
Депутаты парламента РК подняли вопрос об отображении имени президента Нурсултана Назарбаева в наименовании столицы и объектов страны.
Сенатор Дархан Калетаев на совместном заседании палат в пятницу напомнил, как в 2008 году он озвучил предложение о добавлении к названию международного аэропорта Астаны имени Назарбаева.
"Данная инициатива широко обсуждалась в обществе и получила, на мой взгляд, значительную поддержку. В этой связи предложение наших коллег по отображению имени первого президента в наименовании столицы и объектов страны представляется своевременным и актуальным", — сказал Калетаев.
Депутат мажилиса Павел Казанцев также отметил, что предложение о закреплении вклада Назарбаева в строительство Казахстана уже активно обсуждалось в обществе.
"Это касалось и отражения имени первого президента в наименовании столицы, а также других важных объектов страны. Я, как коренной целиноградец, ныне живущий в современнейшей столице мира Астане, считаю, что это было бы не только символично, но и справедливо по отношению к личности, построившей не только нашу замечательную столицу, но и независимое государство Казахстан", — сказал Казанцев.
Прежде об отражении имени первого президента РК в названии столицы депутаты рассуждали в рамках принятия декларации 25-летия независимости РК.
Предлагалось переименовать Астану в "Нурсултан" или "Назарбаев". Но президент позже отверг эту идею, поблагодарив народ и депутатов.
Помимо этого, как в Казахстане, так и в других странах именем Нурсултана Назарбаева называют объекты и улицы. Так, в Астане есть Назарбаев Интеллектуальная школа и Назарбаев Университет; в Голландии и Японии имя президента Казахстана носят новые сорта тюльпанов и хризантем; в Турции в честь Назарбаева названы проспекты в четырех городах, а также поставлен памятник. Один из первых объектов, которому было присвоено имя Назарбаева, стала горная вершина — Пик Нурсултан в северном склоне тянь-шаньского хребта Заилийского Алатау.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта ztb.kz
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