Депутаты вновь подняли вопрос о переименовании Астаны

"Это касалось и отражения имени первого президента в наименовании столицы, а также других важных объектов страны. Я, как коренной целиноградец, ныне живущий в современнейшей столице мира Астане, считаю, что это было бы не только символично, но и справедливо по отношению к личности, построившей не только нашу замечательную столицу, но и независимое государство Казахстан", — сказал Казанцев.





Прежде об отражении имени первого президента РК в названии столицы депутаты рассуждали в рамках принятия декларации 25-летия независимости РК.









Помимо этого, как в Казахстане, так и в других странах именем Нурсултана Назарбаева называют объекты и улицы. Так, в Астане есть Назарбаев Интеллектуальная школа и Назарбаев Университет; в Голландии и Японии имя президента Казахстана носят новые сорта тюльпанов и хризантем; в Турции в честь Назарбаева названы проспекты в четырех городах, а также поставлен памятник. Один из первых объектов, которому было присвоено имя Назарбаева, стала горная вершина — Пик Нурсултан в северном склоне тянь-шаньского хребта Заилийского Алатау.