Снимки юного премьер-министра Канады «взорвали» Сеть

Женщины всего мира обсуждали привлекательную внешность Трюдо с самого начала его вступления в должность премьер-министра Канады.

Фотографии премьер-министра Джастина Трюдо в молодости, опубликованные на днях в Интернете, вызвали шквал восторга обсуждений в соцсетях, сообщает РепортерUA.





Женщины всего мира обсуждали привлекательную внешность Трюдо с самого начала его вступления в должность премьер-министра Канады. Однако на этой неделе, по всей видимости, «трюдомания» достигла своего апогея.





«Молодой Джастин Трюдо выглядит, как вожатый в детском лагере, о котором тебя мама предупреждает, что от него забеременела девчонка, но каким-то образом он не потерял из-за этого работы», – отмечают пользователи Twitter.





Пользователи соцсетей также вспоминают стриптиз Трюдо, который он показал в 2011 году. Тогда он носил бородку в стиле мушкетеров.







