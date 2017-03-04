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Снимки юного премьер-министра Канады «взорвали» Сеть

4 марта 2017, 07:51

Женщины всего мира обсуждали привлекательную внешность Трюдо с самого начала его вступления в должность премьер-министра Канады.


Фотографии премьер-министра Джастина Трюдо в молодости, опубликованные на днях в Интернете, вызвали шквал восторга обсуждений в соцсетях, сообщает РепортерUA.

Женщины всего мира обсуждали привлекательную внешность Трюдо с самого начала его вступления в должность премьер-министра Канады. Однако на этой неделе, по всей видимости, «трюдомания» достигла своего апогея.

«Молодой Джастин Трюдо выглядит, как вожатый в детском лагере, о котором тебя мама предупреждает, что от него забеременела девчонка, но каким-то образом он не потерял из-за этого работы», – отмечают пользователи Twitter.

Пользователи соцсетей также вспоминают стриптиз Трюдо, который он показал в 2011 году. Тогда он носил бородку в стиле мушкетеров.


Фото: Meduza

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