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Вскрытие опровергло данные о жестоком нападении на бегемота в Сальвадоре

4 марта 2017, 10:23

Вскрытие показало, что бегемот Густаво из Национального зоопарка Сальвадора скончался в результате плохого ухода, а не жестокого нападения, как предполагали СМИ раньше.


На теле скончавшегося Густаво были обнаружены множественные колото-резаные ранения, сообщает Life.ru.

Вскрытие показало, что бегемот Густаво из Национального зоопарка Сальвадора скончался в результате плохого ухода, а не жестокого нападения, как предполагали СМИ раньше. Об этом сообщает BBC.

Напомним, ранее сообщалось, что на теле и в пасти Густаво были обнаружено множественные колото-резаные ранения, что позволяло предположить, что на животное могли совершить нападение с помощью острого металлического предмета.

Согласно результатам исследования, бегемот мог скончаться от лёгочного кровотечения.

Министр культуры страны, однако, всё-таки отказалась исключить версию жестокого нападения на бегемота, который, по её словам, мог умереть от стресса, перенесённого в результате атаки. Отмечается, что камеры видеонаблюдения не захватывают того места, где находится заграждение животного, поэтому понять, подходили ли к нему предполагаемые злоумышленники, не представляется возможным.

Фото: Twitter.com/ KEYT News Channel

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