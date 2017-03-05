Хабиб Нурмагомедов мог заработать полмиллиона долларов за бой с Фергюсоном

Поединок был отменен из-за проблем со здоровьем у российского бойца.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов мог получить 500 тысяч долларов за поединок с американцем Тони Фергюсоном, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на ESPN.

"Каждому из спортсменов был гарантирован гонорар в размере 250 тысяч, еще 250 тысяч должен был получить победитель этого боя", - говорится в сообщении.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в субботу вечером в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 209. В пятницу вечером UFC объявил об отмене боя из-за проблем со здоровьем у россиянина.

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, что решение состоится ли бой российского бойца с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC в легком вес

Фото USA TODAY