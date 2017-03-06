Скончался архитектор, внесший неоценимый вклад в облик Алматы

В Алматы на 74 году скончался один из главных архитекторов южной столицы - Баймагамбетов Султан Кабиевич, сообщает сообщает Zakon.kz





Он родился в 1943 году. В 1972 году закончил архитектурный факультет Ка-захского политехнического института имени В.И.Лени-на. С 1960 по 1963 годы работал столяром СМУ треста «Казнефтехим-строй», с 1963 по 1967 годы работал рабочим, бетонщи-ком, маркировщиком СМУ-17, АЗТМ в г.Алматы.





С 1972 года работал в Государственном проектном институте (ГПИ) «Алматы-гипрогор» архитектором, за-тем старшим архитектором, главным архитектором про-ектов, руководителем архитектурно-планировочной мастерской № 1, руководителем архитектурно-конструкторской мастерской № 2, а с января 1988 года был выбран директором ГПИ «Алматыгипрогор».

С 1993 г. был переведен в Главное управление архитектуры и градостроительства (в последствии преобразованное в Департамент архитектуры и градостроительства г. Алматы) на должность председателя Департамента и Главного архитектора города Алматы.





Автор ряда значимых объектов в Алматы: здания Центральной мечети, Резиденции Президента РК, застройки микрорайонов Орбита, Аксай, Айнабулак , памятников Жамбылу, Абылай хану. Является руководителем работ по разработке Генерального плана г. Алматы до 2020 г., с прогнозами на 2030 г., - сообщается на сайте сообщается на сайте Энциклопедия Алматы





Резиденция Президента РК в Алматы





Центральная мечеть Алматы





Микрорайон "Орбита" - начало застройки 1973год





Микрорайон "Аксай-Жетысу"





Автор монографии «Алматы. Архитектура и градостроительство» (1998, 2000), книги «Воспоминания о М.М. Мендыкулове».





За последние 10 лет активно участвовал в создании нормативных актов РК в области проектирования и строительства.



Член Союза архитекторов СССР и Республики Казахстан с 1976 года.. Являлся членом Государственной комиссии СССР по проверке качества проектирования и строительства зданий массовых серий в северных районах Армянской ССР после землетрясения в декабре 1988 года, имеет благодарность Союза архитекторов Армении за ускоренный выпуск и качество проектно-сметной документации жилых домов, являлся депутатом Алма-Атинского Городского Совета XXI созыва, председателем постоянной комиссии по экономике, членом президиума Городского Совета. Звания и награды: Заслуженный деятель Республики Казахстан в области архитектуры; Лауреат Международной премии им.Жамбыла; профессор, действительный член (академик) Международной академии архитектуры (МААМ); член-корреспондент Международной инженерной академии. Орден «Құрмет», Медаль «Астана», Лауреат Международного архитектурного Бомонда 2001г., г.Астана - Гран-при «Алтын-Шырак», Лауреат Международного архитектурного фестиваля «Зодчество - 2001», г. Москва. Почетный Диплом Союза архитекторов России; Диплом Международной Академии архитектуры (МААМ), Диплом Международной Ассоциации Союзов Архитекторов Первой степени.





Редакция ИА Zakon.kz приносит соболезнования семье и близким Баймагамбетова Султана Кабиевича.



