Календарь подарит казахстанским женщинам всего один выходной день на 8 марта

Часто к 8 марта некоторые дни переносят, чтобы добавить выходных к празднику. В 2017 году к этой дате никаких переносов не предусматривается.

Международный женский день 8 Марта 2017 года выпадает на среду – самую середину трудовой недели. А это значит, что переноса других дней, чтобы объединить этот праздник с выходными субботой и воскресеньем, ни в одну, ни в другую сторону не предвидится





неофициально делают укороченным , чтобы народ успел и на работе отметиться, и дома как следует подготовиться к торжеству. Тем, более, что и И разогнаться с празднеством толком не получится, как бы ни хотелось, но не стоит грустить. Ведь длинная трудовая неделя прервется таким замечательным выходным, как 8 Марта, давая повод отдохнуть хоть ненадолго. У многих есть прекрасная возможность грандиозно отметить этот праздник накануне, 7 марта, в женском трудовом коллективе, среди коллег, сотрудниц или, возможно, однокурсниц и одноклассниц. Ведь день, предшествующий официальному празднику, традиционно и, чтобы народ успел и на работе отметиться, и дома как следует подготовиться к торжеству. Тем, более, что и погода на праздник обещает порадовать большую часть казахстанцев.





впереди казахтанцев еще ждет Наурыз. Согласно календарю, отдыхать казахстанцы будут аж 5 дней подряд. Отметим, что в январе Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев подписал Напомним, чтоОтметим, что в январе Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев подписал постановление Правительства о переносе дней отдыха с 18 на 20 марта.

Итак, 18 марта - суббота, в этом году будет рабочей (согласно постановлению), далее 19 марта - воскресенье, 20 марта - понедельник, 21 марта - вторник, 22 марта - среда и 23 марта - четверг - будут выходными. 24 марта - пятница - рабочий день и потом снова два выходных (суббота и воскресенье) - 25 и 26 марта.



