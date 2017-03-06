Вы не поверите, но эти снимки - не фотошоп!
6 марта 2017, 14:40
Каждый из этих необыкновенных снимков - просто мечта фотографа!
Посмотрите на них - и вы поразитесь, а может быть, даже откажетесь верить, что фотографы не использовали фотошоп. Хотя на самом деле каждому из снимавших просто повезло поймать тот самый момент.
Источник: humor.fm
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