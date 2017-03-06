Почему казахстанцы не желают быть свидетелями - Иоган Меркель

Люди боятся быть втянутыми в длительный процесс и беспокоятся о своей безопасности.

Правовая защита граждан, пострадавших от преступлений, остается большой проблемой. Несмотря на законодательные механизмы, на практике далеко не всегда соблюдаются эти нормы. Об этом было сказано на Криминологическом форуме «Қосшыдағы пікір алмасу - Дискуссии в Косшы», посвященном обеспечению прав и защиты интересов свидетелей и потерпевших, сообщает Zakon.kz





Как отметили участники, многие потерпевшие несвоевременно признаются жертвами преступлений. Бывает, что они вынуждены сами обращаться в различные инстанции для признания их потерпевшими по делу. Далеко не всегда им возмещается причиненный ущерб. При этом больше всего граждане страдают от корыстно-насильственных преступлений , удельный вес которых в общей структуре преступности составляет порядка 70 процентов.





Из-за недостаточного обеспечения гарантий своих прав, многие граждане отказываются быть свидетелями. Это происходит главным образом из-за грубого, неуважительного к ним отношения и непрофессионализма отдельных сотрудников правоохранительных органов. Люди боятся быть втянутыми в длительный процесс, беспокоятся о своей безопасности.





По словам первого заместителя Генерального прокурора Иогана Меркеля , тема данного форума была выбрана неслучайно, свидетель и потерпевший – это одни из ключевых фигур уголовного процесса.





- На практике люди не всегда идут навстречу органам следствия, - говорит Иоган Меркель. - Зачастую, они не желают давать показания и оказывать иное содействие в расследовании правонарушений.





Почему это происходит? Основной причиной нежелания быть свидетелем является недоверие граждан к органам расследования, непрофессионализм отдельных сотрудников, их грубое и неуважительное отношение отталкивает людей, считает прокурор. Также длительные ожидания следственных действий, неоднократные вызовы, опасения за свою безопасность, нежелание быть втянутым в долгий уголовный процесс, отвлечение от работы и расходы формируют у граждан негативное отношение к органам.





Для решения этих проблем, по мнению представителя высшего надзорного органа, необходимо совершенствовать действующие правовые механизмы, в том числе по предоставлению квалифицированной юридической помощи.





На сегодня межведомственной рабочей группой при Секретариате форума изучены все мнения и предложения правоохранительных органов, ученых, адвокатов и неправительственных организаций, а также разработаны рекомендации и проект дорожной карты, в котором предусмотрены правовые и практические меры по полноценной защите прав потерпевших и формированию уважительного отношения к свидетелям.





Торгын Нурсеитова











