В Кокшетау поздравили женщин-ветеранов ВОВ и тружениц тыла

С предстоящим праздником, с Международным днем 8 марта в Кокшетау поздравили женщин-участниц Великой Отечественной Войны и тружениц тыла, передает Управление внутренней политики Акмолинской области.





Дом отважной зенитчицы зенитного полка, Валентины Мазуровой накануне весеннего праздника с подарками и наилучшими пожеланиями навестили заместитель акима Акмолинской области Нурлан Нуркенов и руководитель управления внутренней политики региона Айна Мусралимова. Валентина Емельяновна 1923 года рождения была призвана в действующую армию с города Бийска. Юная зенитчица принимала участие в боевых действиях второго Украинского фронта. Была награждена орденом Отечественной войны, медалью «За Победу над Германией».





После войны, в 1948 году приехала в Казахстан, город Кокшетау. Была принята старшим мастером на фабрику «Бытовой химии».





В этот день цветы и подарки преподнесли и труженице тыла Дамеле Махметовой, которая родилась в 1927 году в поселке Корсак, Зерендинского района. Великая отечественная война застала ее 14-летней девчонкой, а в 16 лет она в тылу уже трудилась трактористкой. «Мама трудилась с особенным усердием, потому что тогда, в тяжелые военные годы у всех была одна цель – победить фашистов-захватчиков и вернуть Родине мир» - рассказывает дочь Шарбану Махметова. Но после производственной травмы Дамеле Егжанкызы пришлось сменить работу. В послевоенные годы она трудилась швеей на фабрике в городе Кокшетау, где и ушла на заслуженный отдых.





Дамеля апа вместе с покойным супругом Темиртасом Махметовым воспитали восьмерых детей. Сейчас знатная трактористка души не чает в внуках и правнуках.





Дамеля Егжанкызы была награждена юбилейными медалями Республики Казахстан, посвященными Дню победы в Великой Отечественной Войне.



