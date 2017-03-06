Токаев: В Казахстане наступает новая реальность
6 марта 2017, 21:27
Сегодня, 6 марта, Парламент РК принял поправки в Конституцию Казахстана.
Cпикер Сената Касым-Жомарт Токаев прокомментировал принятые Парламентом поправки в Конституцию страны, передает Zakon.kz.
Напомним, сегодня, 6 марта, Парламент РК принял поправки в Конституцию Казахстана. Законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции. Больший блок поправок затрагивает вопросы перераспределения властных полномочий Президента, Парламента и Правительства. В компетенции Президента остаются вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы ветвей государственной власти и их взаимодействие. Полномочия Главы государства в социально-экономической сфере предлагается передать Правительству.
Фото: timeskz.kz.
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