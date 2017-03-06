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Токаев: В Казахстане наступает новая реальность

6 марта 2017, 21:27

Сегодня, 6 марта, Парламент РК принял поправки в Конституцию Казахстана.


Cпикер Сената Касым-Жомарт Токаев прокомментировал принятые Парламентом поправки в Конституцию страны, передает Zakon.kz.

"Парламент Казахстана принял поправки в Конституцию. Они вступят в силу после подписания закона Президентом. В КЗ наступает новая реальность", - написал Токаев в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, сегодня, 6 марта, Парламент РК принял поправки в Конституцию Казахстана. Законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции. Больший блок поправок затрагивает вопросы перераспределения властных полномочий Президента, Парламента и Правительства. В компетенции Президента остаются вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы ветвей государственной власти и их взаимодействие. Полномочия Главы государства в социально-экономической сфере предлагается передать Правительству.

Фото: timeskz.kz.

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