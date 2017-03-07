В Шымкенте украденная невеста защитила свою честь в суде

Похищенная девушка через суд добилась наказания для своего несостоявшегося жениха.

Похитители невесты приговорены к штрафам за похищение невесты и унижение ее достоинства в ЮКО, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК.





Согласно материалам дела, в июле 2016 года военнослужащий-контрактник и его сестра привезли девушку против ее волки к себе домой и уговорили стать невестой. После первой брачной ночи они оскорбили и унизили честь и достоинство невинной потерпевшей.





Потерпевшая проверилась у врача-гинеколога, согласно заключению которого вина в бесчестии не нашла свое подтверждение. Несмотря на это обвиняемые не переставали оскорблять и унижать потерпевшую.





В ходе судебного заседания они не признали свою вину и примиряться с потерпевшей отказались.





Согласно приговора военного суда Шымкентского гарнизона обвиняемые признаны виновными за совершении проступка, предусмотренного ст. 131 ч. УК Республики Казахстан и назначено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП и 30 МРП.





Приговор суда был обжалован в апелляционной судебной коллегии. Жалоба осужденных апелляционной коллегией оставлена без удовлетворения.



