Глава государства поздравил казахстанок с 8 Марта

В ходе встречи в Акорде с представителями женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 Марта, Глава государства поздравил всех женщин страны с праздником , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«От всего сердца поздравляю вас с женским днем 8 Марта», - сказал Президент РК.





«Я поздравляю всех вас и в вашем лице всех казахстанских женщин и всю лучшую половину граждан нашей страны. Хочу пожелать крепкого здоровья, успехов, счастья, терпения и семейного благополучия», - добавил Н. Назарбаев.





Во встрече приняли участие государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, депутат Мажилиса Парламента, Уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева, чемпионка Универсиады Алматы-2017 по лыжным гонкам Анна Шевченко, директор сельской средней школы из Северо-Казахстанской области Ирина Седова, президент клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен» Зарина Кокжанова, главный врач районной больницы из Павлодарской области Карлыгаш Разиева, многодетная мать, представленная к награждению «Алтын Алқа» Оксана Мукашева и другие.





Ксения Давыдова, Астана.



