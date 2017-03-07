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Глава государства поздравил казахстанок с 8 Марта

7 марта 2017, 15:22

Нурсултан Назарбаев пожелал казахстанским женщинам здоровья, успехов, счастья, терпения и семейного благополучия.


В ходе встречи в Акорде с представителями женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 Марта, Глава государства поздравил всех женщин страны с праздником, передает корреспондент Zakon.kz.

«От всего сердца поздравляю вас с женским днем 8 Марта», - сказал Президент РК.

«Я поздравляю всех вас и в вашем лице всех казахстанских женщин и всю лучшую половину граждан нашей страны. Хочу пожелать крепкого здоровья, успехов, счастья, терпения и семейного благополучия», - добавил Н. Назарбаев.

Во встрече приняли участие государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, депутат Мажилиса Парламента, Уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева, чемпионка Универсиады Алматы-2017 по лыжным гонкам Анна Шевченко, директор сельской средней школы из Северо-Казахстанской области Ирина Седова, президент клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен» Зарина Кокжанова, главный врач районной больницы из Павлодарской области Карлыгаш Разиева, многодетная мать, представленная к награждению «Алтын Алқа» Оксана Мукашева и другие.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: пресс-служба Акорды.

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