Глава государства поздравил казахстанок с 8 Марта
7 марта 2017, 15:22
Нурсултан Назарбаев пожелал казахстанским женщинам здоровья, успехов, счастья, терпения и семейного благополучия.
В ходе встречи в Акорде с представителями женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 Марта, Глава государства поздравил всех женщин страны с праздником, передает корреспондент Zakon.kz.
«От всего сердца поздравляю вас с женским днем 8 Марта», - сказал Президент РК.
«Я поздравляю всех вас и в вашем лице всех казахстанских женщин и всю лучшую половину граждан нашей страны. Хочу пожелать крепкого здоровья, успехов, счастья, терпения и семейного благополучия», - добавил Н. Назарбаев.
Во встрече приняли участие государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, депутат Мажилиса Парламента, Уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева, чемпионка Универсиады Алматы-2017 по лыжным гонкам Анна Шевченко, директор сельской средней школы из Северо-Казахстанской области Ирина Седова, президент клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен» Зарина Кокжанова, главный врач районной больницы из Павлодарской области Карлыгаш Разиева, многодетная мать, представленная к награждению «Алтын Алқа» Оксана Мукашева и другие.
Ксения Давыдова, Астана.
Фото: пресс-служба Акорды.
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