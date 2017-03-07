Аким Жамбылской области поздравил женщин с весенним праздником

По итогам встречи были вручены памятные подарки и цветы.

В преддверии 8-го марта аким Жамбылской области поздравил девушек, женщин и матерей с наступающим весенним праздником.





В Доме дружбы состоялся ежегодный торжественный прием жительниц региона. На встрече чествововали 40 представительниц разных профессий.





- Я могу с уверенностью сказать, что нет такой сферы, где бы Вы не трудились, уважаемые женщины. А работать хорошо вы умеете. Спасибо Вам, за ваш труд, за вашу заботу, за вашу любовь!Вы все заслуживаете нашего уважения, великого почитания! Мы благодарны вам за поддержку, доброту и надежды, которые вы дарите нам, мужчинам!,- выразил признательность Карим Кокрекбаев.









По итогам встречи были вручены памятные подарки и цветы.





Также, прошло праздничное мероприятие в центральном концертном зале «Баласағұн» города Тараз. В нем приняли участие представительницы самых разных профессий: учителя, врачи, успешные предпринимательницы, военнослужащие, деятели культуры и искусства и других сфер.





- Как сказал Глава государства Нурсултан Назарбаев: «Женщины Казахстана - достояние страны!».Сегодня женщины успешно реализуют себя во всех секторах экономики. Достигают высоких вершин в профессии, творчестве, спорте, общественной деятельности. Создают тепло и уют в наших семьях, воспитывают детей и дарят окружающим свою доброту,- подчеркнул аким области.





Было отмечено, что в области из 5 тысяч государственных служащих свыше 45% составляют женщины. 85% работников в сфере здравоохранения и образования - это представительницы прекрасной половины человечества. Из 57 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса региона почти 40% возглавляют представительницы слабого пола. Одну пятую часть депутатов маслихатов всех уровней составляют женщины.









- Слова признательности и восхищения заслуживают наши современницы, которые, благодаря своей энергии, предприимчивости и новаторским идеям, сумели организовать собственное дело и создать новые рабочие места. Многие женщины, возглавляя государственные учреждения, производственные и частные предприятия, проявляют себя по настоящему яркими и талантливыми руководителями, демонстрируя замечательные примеры профессионализма и ответственности,- резюмировал глава региона.





Особое внимание Карим Кокрекбаев уделил женщинам - Ветеранам войны и труда. Их вдохновляющая сила духа и великий подвиг научил сильный пол быть настоящими мужчинами.





В завершении аким области поздравил участниц торжественного мероприятия, а в их лице всю женскую общественность области, с наступающим праздником.



