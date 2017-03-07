Женщин-военнослужащих Вооруженных Сил Казахстана поздравили с 8 марта
В преддверии Международного женского дня праздничные мероприятия традиционно проходят во всех воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил Казахстана.
В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Казахстана состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
От имени Министра обороны и руководства оборонного ведомства страны женщин-военнослужащих Вооруженных Сил Казахстана поздравил с весенним праздником первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Амир Халиков. Он вручил ряду женщин-военнослужащих почетные грамоты и медали, а также воинские звания досрочно и пожелал прекрасным представительницам казахстанской армии крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в нелегком ратном труде.
Торжественное поздравление продолжилось праздничным концертом. На сцене Национального военно-патриотического центра ВС РК выступили артисты Центрального военного ансамбля и звезды казахстанской эстрады. Творческие коллективы исполнили для женщин-военнослужащих музыкальные произведения отечественных и зарубежных композиторов.
В преддверии Международного женского дня праздничные мероприятия традиционно проходят во всех воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил Казахстана. Прекрасных представительниц казахстанской армии торжественно чествуют и поздравляют, отмечая лучших женщин-военнослужащих – офицеров и сержантов.
Сегодня женщины-военнослужащие умело сочетают красоту, нежность и грацию с силой и отвагой, на равных делят с мужчинами непростое бремя военной службы. На их хрупких плечах держится забота о доме и семье, создании и поддержании семейного уюта. При этом они достойно исполняют воинский долг, своим добросовестным ратным трудом вносят весомый вклад в создание сильной и профессиональной казахстанской армии.
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