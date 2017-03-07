Беременную дочь президента Кыргызстана осудили за фото в белье

Дочь президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия опубликовала в своём "инстаграме" откровенное фото на последних неделях беременности. За провокационный снимок на 20-летнюю художницу сразу же набросились соотечественники. Привыкшие к более консервативным взглядам на жизнь подписчики девушки призывали её не публиковать столь откровенные фото, поскольку подобный вид недопустим для дочери главы республики.

— Через день после того, как я поменяла главное фото на своей странице во "ВКонтакте", я стала наталкиваться на оскорбительные выражения в свой адрес, идущие преимущественно от мужчин, — поделилась с Лайфом Алия Шагиева. — Я не первая и, к сожалению, пока что не последняя женщина, которая сталкивается с проявлением разрушающих гендерных стереотипов. В Киргизии эта проблема обособляется к тому же азиатским менталитетом, когда право голоса отнимается у девочек ещё в детстве, в семье. Всё ещё существует традиция кражи невест. Женщина принимается не за человека, а за товар. Об этом нужно говорить и об этом нужно писать.





В ответ недоброжелателям Алия опубликовала манифест, который вызвал ещё больший резонанс в социальных сетях:

"Про фото, которое вызвало мощнейшие ментальные взрывы в анальных отверстиях многих жителей нашей колоритной страны, про объективизацию (опредмечивание) женщин и про термин "шлюха". Комментарии закрываю по следующим причинам:

1. Речь будет идти об обязательстве каждого уважать ПРАВА женщин и никаким сомнениям не подлежит.

2. Речь будет идти о недостатках патриархального общества и может быть воспринята мужчинами как попытка обвинить их в чём-то, но это вовсе не так, мы все являемся заложниками общества, в котором выросли. Я никого не обвиняю, я лишь призываю всех нас работать над своим сознанием.

3. Текст может затронуть чувства глубоко консервативных, неспособных вылезти из своего интеллектуального болота людей, что приведёт к лишним спорам, переходящим рамки объективности.

4. Текст может затронуть чувства религиозных фанатиков, которые начнут оставлять после себя куски фекалий, даже не прочитав текста.

Итак, почему я "не постеснялась" выложить это фото, несмотря на то что "это неприлично", и почему всем людям, задавшим этот вопрос, стоит быть умнее?

Понятие "выглядеть нескромно" представляет собой часть социальной структуры, пришедшей к нам вместе с патриархальными устоями. В Викторианскую эпоху, например, было нескромно показывать лодыжки, в каких-то странах это "неприлично" и в нашем веке.

Нормы, идеи "нескромности" очень расплывчаты, видоизменяются в зависимости от культуры, времени и прочих факторов, поэтому спорить о них бессмысленно. Откуда нам знать, что будет социально приемлемым через несколько поколений? Может быть, женщины наконец получат право ходить с оголённой грудью? Ведь женская грудь — это не объект, связанный с сексом, как воспринимают её сейчас почти все! Женская грудь создана для кормления ребёнка, а не для удовлетворения вкусов мужчин. Мужчины превратили грудь в сексуальный объект, заставили поверить в это женщин, и теперь всюду можно встретить такие явления (перечисляю только самые распространённые):





1) кормящая мать стесняется (!!!) покормить собственного ребёнка в общественном месте;

2) пластическая хирургия получает всё больший спрос, потому что женщин заставили поверить, что их грудь — это часть эстетической красоты со своими идеалами размера, формы, диаметра и цвета сосков;

3) женщинам даже с небольшой грудью приходится носить неудобные бюстгальтеры, косточки которых врезаются в кожу, оставляют следы, вызывают зуд и прочее, лишь потому, что под футболкой видны соски, тогда как у мужчин это норма.

Я уж, к сожалению или к счастью, не стою с оголённой грудью, тем не менее всё равно получила в свой адрес заявления вроде "ты выглядишь как шлюха!". Обратите внимание, что это слово относят преимущественно только к женщинам, и логика людей, использующих это выражение, такова: у мужчин есть право на приобретение сексуального опыта, а у женщин — нет, потому что быть женщиной — это быть не совсем человеком, это значит иметь меньше прав и значит принадлежать мужчине.

Моё тело — не предмет для оценки его сексуальности, и, если вы увидели на фотографии сексуальный, неприличный подтекст, это ваши проблемы, учитывая ещё и то, что на фотографии я беременна. Ведь беременность — это про материнство, а не секс и приличия".

Фото vk.com, источник - Лайф