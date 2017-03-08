Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Акорда опубликовала трогательный ответ Нурсултана Назарбаева о маме

8 марта 2017, 12:27

Фрагмент из видеоархива появился в социальных сетях.


Трогательный ответ Нурсултана Назарбаева на вопрос "Что бы Вы написали маме?" опубликовала пресс-служба Акорды в Facebook. Видеофрагмент был сделан в ходе встречи с женской общественностью 7 марта 2001 года, передает Zakon.kz.

Президент рассказал, чего ждут мамы от своих сыновей. Он признался, что жалеет о том, что недостаточно много времени уделял своей маме, однако её любовь поддерживает его до сих пор.

"Наверное, матери от своих сыновей ждут ласковых слов, как и любая женщина. Матери особенно нуждаются в этом. Сейчас, по прошествии времени не один я, наверное, все мы, повзрослев, ругаем себя за то, что мы мало уделили внимания своим матерям, мало ласковых слов сказали. И мало говорили: "Мама, как я тебя люблю". Я очень жалею, что тогда не смог быть чаще с ней, а я знал, как она меня сильно любит. Думаю, как ни один человек на свете. Наверное, её любовь до сих пор меня в этой жизни поддерживает, даже когда я принимаю очень важные, тяжелые решения", – признался Нурсултан Назарбаев.

Президент также отметил, что не верит в сверхъестественные силы, однако его мать периодически снится ему.

"Она мне снится. Я не мистик и не верю знахарям, экстрасенсам и астрологам, но бывало так, что она мне снилась и говорила, что всё будет хорошо и нормально. Если бы сейчас она была жива, я как сын мог обратиться к ней письмом, то я бы сказал, что очень сильно её люблю и дорожу ею", – добавил глава государства.


Фото: кадр из видео.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...