Акорда опубликовала трогательный ответ Нурсултана Назарбаева о маме

Трогательный ответ Нурсултана Назарбаева на вопрос "Что бы Вы написали маме?" опубликовала пресс-служба Акорды в Facebook. Видеофрагмент был сделан в ходе встречи с женской общественностью 7 марта 2001 года, передает Zakon.kz





Президент рассказал, чего ждут мамы от своих сыновей. Он признался, что жалеет о том, что недостаточно много времени уделял своей маме, однако её любовь поддерживает его до сих пор.





"Наверное, матери от своих сыновей ждут ласковых слов, как и любая женщина. Матери особенно нуждаются в этом. Сейчас, по прошествии времени не один я, наверное, все мы, повзрослев, ругаем себя за то, что мы мало уделили внимания своим матерям, мало ласковых слов сказали. И мало говорили: "Мама, как я тебя люблю". Я очень жалею, что тогда не смог быть чаще с ней, а я знал, как она меня сильно любит. Думаю, как ни один человек на свете. Наверное, её любовь до сих пор меня в этой жизни поддерживает, даже когда я принимаю очень важные, тяжелые решения", – признался Нурсултан Назарбаев.





Президент также отметил, что не верит в сверхъестественные силы, однако его мать периодически снится ему.





"Она мне снится. Я не мистик и не верю знахарям, экстрасенсам и астрологам, но бывало так, что она мне снилась и говорила, что всё будет хорошо и нормально. Если бы сейчас она была жива, я как сын мог обратиться к ней письмом, то я бы сказал, что очень сильно её люблю и дорожу ею", – добавил глава государства.







