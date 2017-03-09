Юрий Новиков: Если "Барыс" пройдёт "Металлург", в пустыне песок замёрзнет
9 марта 2017, 14:21
Матчевая серия начнется 9 марта в Магнитогорске.
Заслуженный тренер России Юрий Новиков невысоко оценил шансы «Барыса» на победу в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».
«Думаю, что в пустыне должен песок замёрзнуть или снег выпасть, если „Барыс“ выиграет. Я не вижу никаких шансов для них. Понятно, что они будут биться, но они не пройдут „Магнитку“. Этого не может быть, потому что не может быть. Но интрига всегда будет. Я даже не могу сказать, что надо сделать, чтобы „Металлург“ проиграл. „Барыс“ угадал с иностранцами. Самое ценное в них, что они показывают комбинационную игру, что в них есть грань советского хоккея. Они определяют лицо команды. Конечно, она будет стараться с возвращением Боченски, но оба коллектива находятся в разных весовых категориях», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Владислав Уткин
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