Величайший камбэк «Барсы» и ещё 9 невероятных чудес в футболе

1/8 финала Лиги чемпионов. 2017 год

«Барселона» — «ПСЖ» — 6:1





Настоящая драма на «Камп Ноу» и величайший камбэк в истории Лиги чемпионов. Никогда прежде после первого матча команде не удавалось отыгрывать разницу в четыре мяча. Два быстрых гола в начале каждого из таймов, спорный пенальти – каталонцы были в шаге от овертайма, но всё изменил гол Кавани. Тут, казалось, и сказочке конец. Но это было только завязкой. В концовке основного времени «Барса» последовательно забила с игры и ещё одного пенальти. А на последних добавленных секундах, с тер Штегеном в чужой штрафной, затолкала и судьбоносный исторический шестой мяч.





Полуфинал чемпионата мира. 2014 год

Германия – Бразилия – 7:1





В чудо, случившееся в Белу-Оризонти, не мог поверить ни один бразилец. На домашнем чемпионате мира, в шаге от финала, пентакампеоны потерпели самое унизительное и крупное поражение в своей истории. Какие только рекорды не переписали немцы в том невероятном матче! 7:1 – самый результативный полуфинал в истории, самая крупная победа на поздних стадиях, рекорд голов одной команды, титул лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира у Клозе. В победу Германии можно было поверить и до матча, но то, какой она получилась, — настоящая фантастика.





Финал Лиги чемпионов. 2005 год

«Милан» — «Ливерпуль» (по пенальти — 2:3) — 3:3





Самый невероятный отыгрыш в истории Лиги чемпионов в рамках одного матча. Уже на 52-й секунде матча Паоло Мальдини открыл счёт, а после травмы Кьюэлла «Милан» забил и второй мяч, но он был отменён из-за офсайда. Но всё же ещё до перерыва россонери развили успех. Длинный перевод Шевченко на Эрнана Креспо





обернулся вторым взятием ворот Дудека – аргентинец в касание переправил мяч в сетку. А перед самым перерывом отличная игра Кака позволила Креспо сделать дубль после передачи бразильца. 3:0 после первого тайма – даже многим болельщикам мерсисайдцев казалось, что это приговор. Во втором тайме Бенитес перешёл на остроатакующую схему с тремя защитниками, и это принесло свои плоды. Меньше чем через 10 минут после перерыва подачу Риисе с фланга головой замкнул Джеррард. А буквально в следующей атаке Шмицер сократил отрыв до минимума. Не прошло и пяти минут, как «Ливерпуль» завершил впечатляющий камбэк. Гаттузо завалил Джеррарда в штрафной, и Хаби Алонсо с пенальти вернул командам равные шансы на успех. Ни оставшиеся 30 минут матча, ни дополнительное время голами так и не были отмечены. Всё решилось в серии пенальти, в котором решающий сейв после удара Шевченко сделал Дудек. «Ливерпуль» выиграл финал, который казался проигранным уже в первом тайме.





Четвертьфинал Лиги чемпионов. 2004 год

«Депортиво» — «Милан» – 4:0





До чуда «Барсы» это была самый легендарный камбэк в истории плей-офф Лиги чемпионов. Такие монстры, как Шевченко, Кака и Пирло, забили четыре мяча «Депортиво» в первом матче.Только психи могли поставить на то, что дальше пройдут испанцы, а не действующие обладатели трофея. Однако произошло невозможное. «Депортиво» выиграл со счётом 4:0, установив рекорд турнира на 13 лет вперёд – впервые в матчах на вылет дальше прошла команда, которая в первой встрече уступила в три мяча.





Финал Лиги чемпионов. 1999 год

«МЮ» — «Бавария» — 2:1





Драматичной концовкой встречи с «Баварией» манкунианцы завершили бесподобный сезон, в котором им удалось сделать золотой хет-трик, выиграв сразу три трофея. Победа в Лиге чемпионов получилась самой трудной – золотому составу «МЮ» со Шмейхелем, Невиллами, Гиггзом, Бекхэмом, Йорком и Коулом, ну и, конечно, с Сульшером и Шерингемом, противостояла настоящая немецкая машина «Баварии», ведомая Каном, Маттеусом, Эффенбергом, Баслером и Циклером. И конечно, это был тренерский поединок Фергюсона и Хитцфельда. Почти весь матч «Бавария» шла к победе после раннего гола Баслера, а на 90-й минуте кубок уже украсили красно-сине-белыми ленточками и Леннарт Юханнсон спустился, чтобы вручить его мюнхенцам. Но всё решили замены сэра Алекса и два угловых в исполнении Бекхэма. В чужую штрафную пришёл уже и Шмейхель и даже поучаствовал в борьбе за мяч, но героем эпизода стал Шерингем, подправивший мяч в сетку. А затем на третьей добавленной минуте Сульшер переправил в сетку ворот Кана победный мяч – такой драматичной концовки история финалов ещё не знала.





Финал чемпионата Европы. 1992 год

Германия – Дания – 0:2





Середняки европейского футбола датчане как могли боролись в отборочном турнире за попадание в финальную стадию, однако уступила первое место сборной Югославии. Балканцы уже вовсю готовились поехать покорять Швецию, однако за 10 дней до старта турнира Совет безопасности ООН наложил на Югославию санкции, в числе которых был запрет на участие сборной страны в Евро-1992. Таким образом, путёвка на турнир досталась датчанам, которые уже разъехались по отпускам. А дальше начались чудеса. На групповой стадии датчане заняли второе место, опередив сборные Франции и Англии, и на пару со шведами вышли в плей-офф, где в серии пенальти одолели Нидерланды, а в финале сенсационно разобрались с немецкой сборной. Сказка Андерсена на новый лад – вот что это было.

Полуфинал чемпионата мира. 1982 год

ФРГ – Франция – 3:3 (5:4 – пен.)





Классика футбола. На арене звёзды — Мишель Платини, Ален Жиресс, Жан Тигана, Пауль Брайтнер, Ули Штилике и Пьер Литтбарски. Основное время завершилось боевой ничьей 1:1, а вот что случилось в дополнительное… Хорошо, что тогда не было правила «золотого гола» — мы бы лишились самого драматичного овертайма в истории мундиалей. Уже в начале дополнительного времени французы, словно только его и ждали, выстрелили голами Трезора и Жиресса. Они уже видели себя в финале, когда немцы усилиями Румменигге и Фишера сумели отыграть два гола в овертайме и довести дело до пенальти. И здесь Фортуна не улыбалась ФРГ: французы опять завладели преимуществом после неудачного удара Штилике, но Шумахер выполнил два сейва и буквально вытащил немцев в финал по итогам этого космического матча.





Четвертьфинал чемпионата мира. 1970 год

ФРГ – Англия – 3:2





В четвертьфинале того ЧМ сборной ФРГ представился шанс взять у англичан реванш за финал 1966 года. Но Бобби Мур, Бобби Чарльтон, Мартин Питерс, Джефф Хёрст и другие звёзды «трёх львов» были явно не согласны с таким сценарием. И Англия довольно уверенно повела в счёте 2:0. Но зарождавшаяся в ту пору легендарная «немецкая машина» совершила своё первое большое чудо. Франц Беккенбауэр на 68-й минуте положил начало камбэку, Уве Зеелер поддержал, а Герд Мюллер принёс ФРГ победу в овертайме.





Финал Лиги чемпионов. 1956 год

«Реал» — «Реймс» — 4:3





Первый в истории финал Кубка европейских чемпионов запомнился не только тем, что это была премьера турнира. «Реал» ещё без Пушкаша, но уже с Ди Стефано был тогда сильнейшим в Европе, но «Реймс» был лидером французского футбола и вдобавок ко всему играл фактически дома – в Париже. Трижды французы выходили вперёд, и трижды мадридцы находили в себе силы, чтобы отыграться. А на 79-й минуте Эктор Риаль сделал дубль, и с этим ударом «Реймс» уже не совладал. Невероятный характер «Реала»!





Финал чемпионата мира. 1954 год

Венгрия — ФРГ — 2:3





Венгерская «золотая команда» казалась непобедимой до тех пор, пока в финале чемпионата мира – 1954 не встретилась с немцами. Этот матч называют «Бернским чудом», поэтому ему самое место в нашем списке. На групповом этапе доминировавшие тогда в футболе венгры уже громили ФРГ – 8:3. В финале сценарий начал повторяться. Уже в первые 10 минут венгры усилиями Пушкаша и Золтана Цибора закатили в ворота ФРГ два мяча. Новое унижение? Нет, новое чудо! В следующие 10 минут немцы сумели отыграться и сравнять счёт, а на 84-й минуте всё решил точный удар Хельмута Рана.



