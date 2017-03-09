Сборная Казахстана поднялась на 94-е место в рейтинге ФИФА
9 марта 2017, 15:34
Десятка сильнейших сборных мира изменений не претерпела.
Сборная Казахстана поднялась с 96-го на 94-е место в рейтинге Международной федерации футбола, в ее активе 357 очко. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Десятка сильнейших сборных мира изменений не претерпела. Как и прежде, лидером рейтинга осталась сборная Аргентины (1644 очка), следом за ней расположились команды Бразилии (1534) и Германии (1443).
Рейтинг ФИФА от 9 марта:
1 (1). Аргентина - 1644 очка,
2 (2). Бразилия - 1534,
3 (3). Германия - 1443,
4 (4). Чили - 1389,
5 (5). Бельгия - 1379,
6 (6). Франция - 1 318,
7 (7). Колумбия - 1312,
8 (8). Португалия - 1240,
9 (9). Уругвай - 1200,
10 (10). Испания - 1162,
31 (30). Украина - 798
60 (61). Россия - 591
63 (63). Узбекистан - 561
72 (72). Беларусь - 472
85 (82). Армения - 414
89 (89). Азербайджан - 380
94 (96). Казахстан — 357.
Согласно правилам подсчета, рейтинг каждой из сборной основан на результатах проведенных ею матчей за отчетный период времени, а также коэффициента важности матча или турнира, уровня соперника и так далее. В зачете рейтинга учитываются матчи, проведенные за последние 48 месяцев, коэффициент каждого из этого матчей сокращается по мере увеличения срока давности.
Напомним, 22 марта сборная Казахстана проведет товарищеский матч со сборной Кипра. А 26 марта казахстанские футболисты проведут игру в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команды Армении.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com