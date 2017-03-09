Сборная Казахстана поднялась на 94-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана поднялась с 96-го на 94-е место в рейтинге Международной федерации футбола, в ее активе 357 очко.

Десятка сильнейших сборных мира изменений не претерпела. Как и прежде, лидером рейтинга осталась сборная Аргентины (1644 очка), следом за ней расположились команды Бразилии (1534) и Германии (1443).

Согласно правилам подсчета, рейтинг каждой из сборной основан на результатах проведенных ею матчей за отчетный период времени, а также коэффициента важности матча или турнира, уровня соперника и так далее. В зачете рейтинга учитываются матчи, проведенные за последние 48 месяцев, коэффициент каждого из этого матчей сокращается по мере увеличения срока давности.





Напомним, 22 марта сборная Казахстана проведет товарищеский матч со сборной Кипра. А 26 марта казахстанские футболисты проведут игру в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команды Армении.