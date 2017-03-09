В Алматинской области задержали группу таксистов-грабителей

Сейчас трое подозреваемых - уроженцы Алматинской области, находятся в следственном изоляторе Карасайского района, все они уже дали признательные показания.

Полицейские Алматинской области задержали группу таксистов-грабителей. Трое молодых мужчин, в буквальном смысле, вели охоту на состоятельных пассажиров, грабили и оставляли жертв за чертой города, передает телеканал "Алматы".

На этих кадрах преступление только начинается. Водитель автомобиля увозит жертву из Алматы в никуда. Именно после этой поездки Жанибек очнулся с ссадинами и синяками в неизвестном ему месте далеко от города. Водитель и двое попутчиков бросили свою жертву посреди степи без денег и телефона. Благо, что остался жив, вспоминает Жанибек, ведь это было в начале января.

«Я не знал, что так произойдет, хотел уехать домой к себе в сторону села Узынагаш, я сел в машину, и мы направились в Узынагаш, потом в один момент завернули и начали меня избивать меня втроем, отобрали у меня 15 тысяч тенге и телефон», - сказал потерпевший Жанибек.

Жанибек в тот же день написал заявление в РОВД Карасайского района. В течение двух месяцев полиция разыскивала таксистов-грабителей, и за это время поступило еще 4 заявления аналогичного характера.

«По данному заявлению были проведены следственные мероприятия, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана группа лиц в составе трех человек. В ходе допроса потерпевших было установлено, что данные подозреваемые применяли физические силу путем удара, также была попытка применения холодного оружия, отметил следователь отдела РОВД Карасайского района Ернур Кактай.

После стольких совпадений стражам порядка, наконец, удалось поймать дорожных разбойников. Сейчас трое подозреваемых - уроженцы Алматинской области, находятся в следственном изоляторе Карасайского района, все они уже дали признательные показания.

«Я на своей машине с друзьями выезжали на трассу Ташкентская и по дороге попутчиков брали до станции Чемолган, Узынагаш и у них сотки, деньги отбирали в машине. Полностью признаю вину. Почему так поступали, денег нет, работы нет зимой, летом на стройке работаю», - сказал подозреваемый Алмас.

В показаниях задержанных говорится о восьми фактах грабежа, возможно, пострадавших гораздо больше, это следователям ещё предстоит выяснить. Со слов подозреваемых выходит, что пассажиры крупной наличности при себе не имели, лишь однажды попался человек с приличной суммой. Пока следствие по делу продолжается, а подозреваемым грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Рашит Ильясов, Рашиддин Якупов, ТК «Алматы»