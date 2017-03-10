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Новости за сегодня

Сельхозтехника в ЕАЭС станет дешевле за счет создания импортозамещающих производств

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) создадут условия для организации производства комплектующих для сельскохозяйственной техники, которая пока в Союзе не производится. Соответствующее решение принято на Евразийском межправительственном совете 7 марта.

Речь идет об электронных компонентах, двигателях и трансмиссиях. Решение особенно актуально в условиях увеличения импорта техники для нужд сельского хозяйства. По сравнению с 2015 годом импорт сельхозтехники вырос на 18%. Почти четверть объема составляют комплектующие. Рост связан со стабилизацией производства основных видов сельхозтехники. Впервые продукция российского производства стала преобладать на рынке сельхозмашин и составила 54% от общего объема рынка ЕАЭС в 2016 году.

Сокращение импорта дорогостоящих узлов снизит стоимость производства сельскохозяйственной техники, что приведет к снижению цен на готовую продукцию. В перспективе эта мера позитивно скажется на развитии сельского хозяйства в целом и будет способствовать повышению технического уровня государств Союза и стимулировать освоение новых технологий.

Для развития отрасли будут использованы такие механизмы, как привлечение инвестиций, реализация совместных программ и проектов по организации производства аналогов на территории ЕАЭС, содействие организации таких производств, в том числе с участием зарубежных производителей.

Предприятия ЕАЭС смогут применять меры, направленные на финансовую поддержку совместных программ и проектов по созданию инновационных предприятий, приобретать необходимое для производства комплектующих оборудование в лизинг на льготных условиях, подтверждать соответствие аналогов комплектующих, выпускаемых на территориях государств-членов.

 

10 марта 2017, 10:42
Источник, интернет-ресурс: Евразийская экономическая комиссия

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