Антитеррористические учения проходят в Актобе
10 марта 2017, 11:14
Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.
Сегодня в Актобе в районе гипермаркета «Дина» проводятся антитеррористические учения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.
Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять слухи.
Антитеррористические учения проводятся с целью проверки боеготовности всех заинтересованных служб при возникновении кризисных ситуаций.
Фото: diapazon.kz
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