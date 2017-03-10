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Антитеррористические учения проходят в Актобе

10 марта 2017, 11:14

Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.


Сегодня в Актобе в районе гипермаркета «Дина» проводятся антитеррористические учения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять слухи.

Антитеррористические учения проводятся с целью проверки боеготовности всех заинтересованных служб при возникновении кризисных ситуаций.

Фото: diapazon.kz

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