После стажировки в Америке молодой казахстанский врач отказался возвращаться на Родину

Молодой казахстанский врач - радиолог Нурбол Данияров после участия в американской программе повышения квалификации отказался возвращаться на родину. Об этом написала на своей странице в Facebook пользователь Айнур Нуркина , передает Zakon.kz





"Разыскивается Данияров Нурбол, 1988 г.р. - врач-радиолог, который недавно приехал из Алматы по программе повышения квалификации в г. Ричмонд, штат Вирджиния, США. Это социальная программа, проводимая негосударственной и некоммерческой организацией "International Medical Exchange”", - написала Айнур.





Она рассказала, что группа казахстанских врачей прилетела для повышения квалификации, чтобы по возвращению на Родину лечить детей со сложными заболеваниями в детских домах и из малообеспеченных семей. Участникам выдали визы B1/B2 на 10 лет. Все расходы по проживанию и питанию оплачивались приглашающей стороной на основе благотворительности. Билеты оплачивались врачами с возмещением Минздравом по факту поездки. Н.Данияров, по ее информации, жил в семье хирурга доктора Хьюберт, который сам уже ездил по этой программе в Казахстан в октябре 2016 г и проводил там обучающие семинары. В мае 2017 г. доктор Хьюберт и группа его коллег собираются опять приехать в Казахстан, чтобы делать челюстно-лицевые операции нуждающимся детям.





"За несколько дней до конца программы Нурбол пропал. Доктор Хьюберт и директор IME Nurgul Saliyeva были в шоке! Его искали по всей окрестности и вызвали полицию, заявив о пропаже человека. Но Нурбол отказался жив-здоров, т.к. после настоятельных призывов директора IME он наконец-то ответил, что с ним все в порядке. В аэропорт он так и не явился. Просто бежал и подставил всех: спонсоров, которые хотели помочь Казахстану, американских врачей, своих кахахстанских коллег, волонтеров-организаторов этой программы, и самое главное – детей-сирот!!! Все в шоке! Коллеги казахстанцы сгорают от стыда. Такая полезная программа теперь под угрозой закрытия из-за безответственного поступка одного человека! Ведь он подорвал доверие спонсоров и консульства США, выдающего визы", - написала А.Нуркина и добавила, что надежда, на то что совесть у Нурбола проснется, и он вернется, еще есть.



