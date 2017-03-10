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В Костанае пассажиру в автобусе дали сдачу израильским шекелем

10 марта 2017, 12:09

1 шекель похож на наши 20 тенге.


В одном из автобусов Костаная пассажиру дали сдачу израильским шекелем. Об этом в сообществе "Костанай 10 Регион" в социальной сети "ВКонтакте" написал пользователь Boris Sknar, передает Zakon.kz.

Он отметил, что в спешке не заметил, какую монету получил от кондуктора, тем более что 1 шекель похож на наши 20 тенге.

"И смех, и грех. Уже раза три мне суют на сдачу в автобусе 1 еврейский шекель. Я не отличаюсь внимательностью, а не рассмотрев в спешке, он ну очень похож на наши 20 тенге. Как бы вроде обманывают, но 1 шекель стоит 85 тенге. То есть, они обманывают на 20 тенге и суют 85 тенге. Можно было бы долго и судорожно смеяться, но 3 шекеля мне, конечно, никто не обменяет на тенге", - написал Boris Sknar.

Фото: ВКонтакте

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