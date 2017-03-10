А.Бурибаев: Мне хочется, чтобы мы росли как исполнители, чтобы наша публика росла вместе с нами

- Алан Аскарович, в чем это произведение особенное лично для вас? Какое место занимает музыка Г. Малера в вашем репертуаре?

- Вы знаете, я много играю Г. Малера, неоднократно исполнял практически все его симфонии, включая «Песнь о земле». Меня глубоко трогают гуманизм и высочайшие идеи этого композитора. Г. Малер в первую очередь обращается в своих произведениях к человеческой душе. В своем творчестве он не только задает волнующие каждого из нас вопросы, но и пытается дать на них ответы, найти путь духовного развития общества.

Симфония №2 повествует о том, для чего нам дана эта жизнь, что мы хотим сделать на этой земле и что оставим после себя. Является ли смерть концом всего или есть все-таки продолжение? При этом он отходит от общепринятых взглядов – христианской концепции Страшного суда, Рая и Ада – и ищет ответ в философии, в современной немецкой мысли, а именно, в творчестве Фридриха Ницше, которым «болели» все выдающиеся интеллектуалы того времени. Г. Малера взволновала «идея вечного возвращения», о которой Ф. Ницше говорит в своей книге «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого». Получается интересная смесь – немецкий мистицизм с философией, индуисткой мифологией, ведами и идеей реинкарнации. Это музыка больших, глобальных, космически универсальных, вселенских идей.





- Каковы особенности исполнения Симфонии №2?

- Это великолепное произведение, которое технически непросто играть. Г. Малер был выдающимся дирижером, досконально знал возможности инструментов и писал так, чтобы музыканты работали на износ. Он говорил, что не пишет для инструментов удобно. Ему нужно было, чтобы скрипачи захлебывались на самых высоких нотах, а флейтисты «пыхтели» и задыхались на самых низких. Кроме того, смена музыкальных темпов у Г. Малера происходит весьма спонтанно, также как проявления наших мыслей и чувств. Нельзя не отметить богатство музыкального языка этого композитора, поразительную глубину его произведений. Исполнение сочинения австрийского классика – это колоссальное событие и мы к нему тщательно готовимся.

Г. Малер одновременно дает не одну тему, а пять. Поэтому артист, играя свою тему, должен внимательно слушать остальные четыре, одновременно смотреть на дирижера и при этом вложить в исполнение частицу своей души. Это безумно трудно, однако наших музыкантов это только мобилизует и воодушевляет. Мне очень хочется, чтобы мы росли как исполнители, чтобы наша публика росла вместе с нами и радовалась, глядя на нас и наши успехи.





- Как проходит подготовка?

- В «Астана Опера» прекрасный симфонический оркестр. Как известно, артисты этого театра прошли жесткий конкурсный отбор. Несмотря на то, что коллектив впервые столкнулся с этой музыкой, у них все прекрасно получается. После одного исполнения этого сочинения на утренней репетиции, вечером у оркестра появилось совершенно иное звучание. Этот концерт позволит нам достигнуть другого уровня профессионализма; оркестр, который исполняет музыку Густава Малера, имеет значимость и особый статус в мировом музыкальном сообществе.

Когда ты достигаешь успеха в начатом деле, то хочется покорять все новые и новые вершины, ставить новые задачи. Так, 19 августа, в рамках программы «Экспо-2017» мы представим самое монументальное из произведений Г. Малера – легендарную Симфонию №8, которую называют «Симфонией тысячи участников».





- Как вы отметили, это непростая для исполнения музыка. Если во время рабочего процесса вы видите, что музыканты оркестра устали, как вы разряжаете обстановку?

- Пожалуй, одна из главных составляющих успешной работы с коллективом – это умение переключать внимание музыкантов на новые исполнительские задачи. Ну и, конечно, удачная шутка или остроумное замечание также могут быть вполне уместными. Я стараюсь, чтобы работа, даже если она напряженная и, безусловно, результативная, не была бы однообразной, а приносила удовольствие от самого процесса.





- Какое значение имеет музыка этого композитора в мировом симфоническом репертуаре?

- Густав Малер был универсально мыслящей личностью. Каждая его симфония – это попытка постигнуть мир. В последние 50 лет музыка австрийского классика получает все большее распространение. Дело в том, что, когда в 1930 годы в Германии к власти пришли нацисты и Адольф Гитлер, то долгое время его, как еврея, играть было нельзя. К сожалению, все это часть человеческой истории. И только в 1950-е годы музыкальное сообщество вновь обратилось к творчеству Г. Малера. Общественность вдруг ошеломило повторное открытие этих произведений. Колоссальные масштабы, значительность концепций… Симфонии Г. Малера оказались актуальными как никогда. По статистике самый популярный в западной Европе композитор – Л. ван Бетховен. Однако по данным недавнего исследования, в 2011 году – год столетия Г. Малера – Малера играли больше, чем Бетховена. То есть сегодня вдруг стало можно говорить о целой культуре Малера, и есть последователи, люди, которые хотят слушать только Малера и больше ничего. Я очень рад, что мы, наравне со всеми передовыми оркестрами мира, тоже обращаемся к музыке Г. Малера.





- Расскажите, пожалуйста, о том, что сейчас происходит в вашей творческой жизни. Планируете ли вы в ближайшее время исполнять музыку Малера на других площадках?

- Густав Малер – это композитор, который сопровождает тебя всю жизнь. В прошлом году я играл первые пять его симфоний и предстоящий концерт в «Астана Опера» для меня очень важен. Я бесконечно люблю эту музыку и надеюсь, что буду играть ее на протяжении всей своей дирижерской карьеры.

24 февраля состоялся мой дебютный концерт в театре Карло Феличе в итальянском городе Генуя, а 3 марта прошло выступление с Немецким симфоническим оркестром Берлина в самом престижном зале мира – Берлинской филармонии. Каждое приглашение выступить в Берлине – это для меня одновременно большой праздник музыканта и внутренний отчет, экзамен. После этого, 11 марта я буду дирижировать оперой «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди в «Астана Опера» в постановке известного итальянского режиссера Джанкарло дель Монако.





- При вашем плотном рабочем графике успеваете ли вы отдыхать? И как вы предпочитаете отдыхать?

- Когда постоянно в разъездах и пребываешь в напряженном концертном графике, то, конечно, самый лучший отдых – в окружении семьи. Именно дома мне по-настоящему хорошо.





Отметим, что 16 марта на сцене Большого зала театра в премьере Симфонии №2 («Симфония Воскресения») Г. Малера помимо симфонического оркестра, выступит хор «Астана Опера», а также знаменитые оперные примы Майра Мухамедкызы и Дина Хамзина. Главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.