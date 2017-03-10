В Казахстане скоро исчезнут угольные шахты
10 марта 2017, 13:00
Уже сейчас из производств высвобождаются люди.
В Казахстане скоро исчезнут угольные шахты. Об этом на пресс-конференции заявила министр труда и социального развития РК Тамара Дуйсенова, передает ИА «NewTimes.kz».
Появляются новые энергетические источники, есть вероятность дальнейшего ухода от угольной промышленности. В Европе уже наблюдается сокращение количества шахт.
"Я не могу сказать, что это сегодня-завтра случится, может быть, в течение 20 лет. По поводу шахт, наверное, вопрос будет стоять, поэтому мы уже сегодня должны начать работу по всем специальностям, касающимся угольной промышленности", — отметила министр.
По ее словам, уже сейчас из производств высвобождаются люди. С учетом внедрения новых технологий, если раньше могли работать 10 человек, сегодня обходятся одним человеком, потому что все компьютеризировано. Таких людей, уверена министр, нужно перепрофилировать. В связи с этим уже создана рабочая группа, которая работает в двух направлениях.
"Одна группа - реальный сектор, с учетом внедрения новых технологий они будет говорить нам о состоянии своих отраслей. Работа ведется, мы, наверное, уже к концу года скажем, по каким отраслям должны начать работать. А по высвобождаемым - сегодня работаем. Есть вопросы внедрения новых технологий в горнодобывающей промышленности, есть вопросы в «Казахмысе» и т.д. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить переток рабочих мест в нефтегазовую промышленность", — отметила Дуйсенова.
Фото: victorborisov.ru
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