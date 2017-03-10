В Казахстане скоро исчезнут угольные шахты. Об этом на пресс-конференции заявила министр труда и социального развития РК Тамара Дуйсенова

Появляются новые энергетические источники, есть вероятность дальнейшего ухода от угольной промышленности. В Европе уже наблюдается сокращение количества шахт.





"Я не могу сказать, что это сегодня-завтра случится, может быть, в течение 20 лет. По поводу шахт, наверное, вопрос будет стоять, поэтому мы уже сегодня должны начать работу по всем специальностям, касающимся угольной промышленности", — отметила министр.





По ее словам, уже сейчас из производств высвобождаются люди. С учетом внедрения новых технологий, если раньше могли работать 10 человек, сегодня обходятся одним человеком, потому что все компьютеризировано. Таких людей, уверена министр, нужно перепрофилировать. В связи с этим уже создана рабочая группа, которая работает в двух направлениях.