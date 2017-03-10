Экс-руководитель метро Алматы Укшебаев выйдет на свободу на несколько лет раньше
10 марта 2017, 13:10
Неотбытая часть срока наказания Укшебаева сокращена наполовину в связи с применением "Закона об амнистии".
Осужденный за присвоение государственных денег при строительстве алматинского метро Муратбай Укшебаев попал под амнистию, передает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Постановления Верховного Суда РК о возврате ходатайства адвоката Укшебаева К.Жумагалиева, в котором он просит переквалифицировать действия осужденного со ст.176 ч.4 п. «б» УК на ст.307 ч.2 УК (Злоупотребление должностными полномочиями), по ст.193 ч.3 п. «а,в» УК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) оправдать. Также просит убрать из списка конфискованного имущества две квартиры, гараж, дом и строение с земельными участками, автомобиль, принадлежавшие Укшебаеву. Перед началом рассмотрения уголовного дела в кассационной инстанции адвокат Жумагалиев отозвал это ходатайство и дополнение к нему.
При этом в Постановлении сообщается, что Укшебаев попал под амнистию, и неотбытое наказание ему сокращено.
"Постановлением Капшагайского городского суда Алматинской области от 31 января 2017 года в отношении осужденного Укшебаева М.Т. применен Закон Республики Казахстан от 13.12.2016 г. «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» и неотбытая часть срока наказания в виде лишения свободы, составляющая на день введения указанного Закона 7 лет 7 месяцев сокращена наполовину, т.е. на 3 года 9 месяцев 15 дней", - сказано в постановлении.
Напомним, 24 декабря 2015 года приговором районного суда № 2 Медеуского района Алматы экс-директор «Метрополитена г.Алматы» был признан виновным в том, что, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, по предварительному сговору с Антиповым К.А. и Калдыбаевым Е.Б. растратил вверенное чужое имущество, неоднократно, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также легализовал денежные средства, полученные незаконным путем.
Укшебаев был осужден по ст. 176 ч. 4 п. «б» (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, группой лиц по предварительному сговору неоднократно с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ст. 193 ч. 3 пп. «а», «в» УК РК и приговорен к 9 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в государственных органах на срок до 5 лет.
"Взыскано с Укшебаева М.Т., Антипова К.А. и Калдыбаева Е.Б. в счет возмещения материального ущерба в пользу государства – 2 503 060 500 тенге солидарно. Взыскано с Укшебаева М.Т., Антипова К.А. и Калдыбаева Е.Б. государственная пошлина в доход государства в сумме 8 343 535 тенге с каждого", - сказано в Постановлении Верховного суда.
фото: today.kz
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