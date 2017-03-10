Экс-руководитель метро Алматы Укшебаев выйдет на свободу на несколько лет раньше

Осужденный за присвоение государственных денег при строительстве алматинского метро Муратбай Укшебаев попал под амнистию, передает передает Zakon.kz





Об этом стало известно из Постановления Верховного Суда РК о возврате ходатайства адвоката Укшебаева К.Жумагалиева, в котором он просит переквалифицировать действия осужденного со ст. 176 ч.4 п. «б» УК на ст. 307 ч.2 УК (Злоупотребление должностными полномочиями), по ст. 193 ч.3 п. «а,в» УК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) оправдать. Также просит убрать из списка конфискованного имущества две квартиры, гараж, дом и строение с земельными участками, автомобиль, принадлежавшие Укшебаеву. Перед началом рассмотрения уголовного дела в кассационной инстанции адвокат Жумагалиев отозвал это ходатайство и дополнение к нему.





При этом в Постановлении сообщается, что Укшебаев попал под амнистию, и неотбытое наказание ему сокращено.





"Постановлением Капшагайского городского суда Алматинской области от 31 января 2017 года в отношении осужденного Укшебаева М.Т. применен Закон Республики Казахстан от 13.12.2016 г. «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» и неотбытая часть срока наказания в виде лишения свободы, составляющая на день введения указанного Закона 7 лет 7 месяцев сокращена наполовину, т.е. на 3 года 9 месяцев 15 дней" , - сказано в постановлении.





Напомним , 24 декабря 2015 года приговором районного суда № 2 Медеуского района Алматы экс-директор «Метрополитена г.Алматы» был признан виновным в том, что, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, по предварительному сговору с Антиповым К.А. и Калдыбаевым Е.Б. растратил вверенное чужое имущество, неоднократно, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также легализовал денежные средства, полученные незаконным путем.





Укшебаев был осужден по ст. 176 ч. 4 п. «б» (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, группой лиц по предварительному сговору неоднократно с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ст. 193 ч. 3 пп. «а», «в» УК РК и приговорен к 9 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в государственных органах на срок до 5 лет.





"Взыскано с Укшебаева М.Т., Антипова К.А. и Калдыбаева Е.Б. в счет возмещения материального ущерба в пользу государства – 2 503 060 500 тенге солидарно. Взыскано с Укшебаева М.Т., Антипова К.А. и Калдыбаева Е.Б. государственная пошлина в доход государства в сумме 8 343 535 тенге с каждого", - сказано в Постановлении Верховного суда.



