Мутко не был допущен до выборов в совет ФИФА
10 марта 2017, 13:35
В ФИФА считают, что нахождение Мутко в совете нарушило бы законы, предотвращающие вмешательство правительства в вопросы футбола.
Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко больше не будет входить в совет ФИФА. Об этом сообщает AP News. По данным источника, Мутко не прошёл проверку и не сможет баллотироваться в совет организации, выборы в который состоятся 5 апреля.
В ФИФА считают, что нахождение Мутко в совете нарушило бы законы, предотвращающие вмешательство правительства в вопросы футбола. Источник в Международной федерации футбола отметил, что Мутко не прошёл проверку приемлемости так как является вице-премьером РФ.
Мутко входил в руководящий орган ФИФА с 2009 года, и был одним из пяти человек, которые претендовали на четыре европейских места в совете.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
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