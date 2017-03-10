Мутко не был допущен до выборов в совет ФИФА

В ФИФА считают, что нахождение Мутко в совете нарушило бы законы, предотвращающие вмешательство правительства в вопросы футбола.

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко больше не будет входить в совет ФИФА. Об этом сообщает AP News . По данным источника, Мутко не прошёл проверку и не сможет баллотироваться в совет организации, выборы в который состоятся 5 апреля.





В ФИФА считают, что нахождение Мутко в совете нарушило бы законы, предотвращающие вмешательство правительства в вопросы футбола. Источник в Международной федерации футбола отметил, что Мутко не прошёл проверку приемлемости так как является вице-премьером РФ.





Мутко входил в руководящий орган ФИФА с 2009 года, и был одним из пяти человек, которые претендовали на четыре европейских места в совете.



