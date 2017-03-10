Как в Алматы будут праздновать Наурыз

На площади Астана будут установлены юрты, шатры, разнообразные инсталляции на тему Наурыз.

Впервые празднование Наурыз мейрамы в Алматы пройдет сразу на двух площадках, сообщает со ссылкой на управление культуры города. Zakon.kz со ссылкой на управление культуры города.

22 марта на площади Астана будут установлены юрты, шатры, разнообразные инсталляции на тему Наурыз. Пройдет демонстрациятеатрализованного представления «Мүшел», идущих испокон веков народных традиций и обрядов, ритуальныго обряда «Самалық», исполнены песни «Түлік жыры», традиционные казахские песнопения в день Наурыза «Самалық» и «Түлік жыры».





Праздничное представление в Атлетической деревне будет напоминать новое поселение казахского аула. Вход на площадь будет оформлена в виде ворот древнего образца, по обе стороны которого будут установлены две юрты на повозках.

На площади будут установлены такие инсталляции, как «шамдал», «қос», «древняя торговая арба», «камни с петроглифами», «колесо истории» и другие разнообразные скульптуры.





На Празднике обновления природы «Наурыз» выступят: Рамазан Стамгазиев, Нуржан Жанпейисов, Тлеулес Курмангалиев, Еркен Шукиман, АйгульКосанова, свое мастерство покажет фольклорно-этнографический оркестр им. Н. Тлендиева«Отырар сазы», группы «Қоңыр», «МузАрт», «Алашұлы», артисты эстрады: Айкын, Али Окапов, Молдир Ауелбекова, Маржан Арапбаева и др.





Напомним, что отдыхать казахстанцы на Наурыз будут аж 5 дней (вместе с воскресеньем - 19 марта) подряд. 18 марта - суббота в этом году будет рабочей (согласно постановлению), далее 19 марта - воскресенье, 20 марта - понедельник, 21 марта - вторник, 22 марта - среда и 23 марта - четверг - выходные. 24 марта - пятница - рабочий день и потом снова 2 выходных.



