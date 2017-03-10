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Сотрудники и заключенные павлодарской колонии подозреваются в пытках

10 марта 2017, 19:24

Один из осужденных скончался в учреждении в результате черепно-мозговой травмы.


Трое сотрудников павлодарской колонии и трое заключенных подозреваются в пытках 26 осужденных, прибывших для отбытия наказания в павлодарскую область, один из которых впоследствии скончался, сообщил начальник управления специальных прокуроров Павлодарской области Асет Саттыбаев.

По его словам двадцать шесть осужденных, прибывших отбывать наказание в павлодарское учреждение АП-162/3, подверглись издевательствам со стороны трех оперуполномоченных оперативного отдела исправительного учреждения и трех осужденных, являющихся добровольными помощниками администрации колонии.

Один из осужденных — Саян Муратбеков — в результате полученных телесных повреждений в виде черепно-мозговой травмы скончался в учреждении. Действия сотрудников колонии и помощников администрации учреждения с учетом собранных по делу доказательств квалифицируются по статье 146 УК РК, части второй — "причинение пыток", а также по части третьей этой статьи — поскольку их действия повлекли смерть одного из потерпевших.

"В самом учреждении Комитетом уголовно-исполнительной системы была проведена служебная проверка, около десяти человек были наказаны. В данное время следствие завершено, дело готовится к передаче в суд", — сказал прокурор.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Олег Ласточкин.

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