Абдрахманов: Стратегия «Казахстан 2050» предвосхитила цели ООН

«Стратегические программные документы Казахстана, и, в первую очередь стратегия «Казахстан 2050» и «Модернизация 3.0.» практически предвосхитили или совпадают с целями ООН» - МИД РК.

Стратегия «Казахстан 2050» и «Модернизация 3.0.» предвосхитили или совпадают с целями ООН. Об этом сегодня рассказал министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов в ходе правительственного часа в мажилисе, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Стратегические программные документы Казахстана, и, в первую очередь стратегия «Казахстан 2050» и «Модернизация 3.0.» практически предвосхитили или совпадают с целями ООН и соответствуют глобальным приоритетам, - сказал в ходе своего выступления Абдрахманов. - Достижение устойчивого развития является ключевым элементом мира и безопасности».





Он напомнил, что Казахстан был одним из активных сторонников принятия ЦУР в 2015 году, а их реализация будет способствовать улучшению качества жизни не только граждан Казахстана, но будет способствовать социально-экономическому развитию всего центрально азиатского региона.





«Проведение, например, ЭКСПО в Астане, создание на базе выставки международного центра «зеленых технологий» под эгидой ООН, будет предметным вкладом Казахстана в реализацию целей на глобальном и региональном уровне, - продолжил он. - Синергия глобальных и национальных целей будет обеспечена за счет последовательной интеграции конкретных индикаторов целей устойчивого развития, а каждый из этих 17 целей устойчивого развития имеют конкретные индикаторы они должны быть у нас внедрены в национальные и государственные планы и программы, и в этой связи мы благодарим за помощь постоянное представительство ООН в Казахстане и лично г-на Шимомуру» - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана