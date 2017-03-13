Алматинка, которой "купили" права, училась два года и сдала экзамен со второго раза
13 марта 2017, 17:27
Проверка данного случая продолжается.
В пресс-службе ДВД Алматинской области прокомментировали нашумевшую историю с купленными правами, передает Zakon.kz.
"По указанному факту действительно начата служебная проверка. Уже установлено, что девушка, проживающая в Талгарском районе, прошла двухгодичные курсы обучения на водителя с 2013 по 2015 годы. Необходимый тест как кандидат, она прошла после дополнительной подготовки лишь со второй попытки. Проверка сейчас продолжается, в ходе которой изучаются все обстоятельства", - сообщили в ведомстве.
Напомним, казахстанцы в понедельник бурно обсуждают пост девушки, которая в Instagram похвасталась водительскими правами, которые ей якобы купил папа. В КАП МВД РК сообщили, что по данному факту была начата проверка.
Между тем, корреспонденту Iinformburo отец девушки, работающий врачом в одной из алматинских больниц, рассказал, что права для дочери он не покупал.
"Там произошла ошибка. Больше ничего нет. Мы госпошлину оплатили, она подумала, что это платно. А так мы всё сами сдавали и проходили обучение. Она училась, сдала экзамены, и то, что я госпошлину оплачивал, она подумала, что мы покупаем", – сообщил отец девушки.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848539-3cc13549d288bd40a5e68bccb4cb67c9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...