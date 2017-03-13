Алматинка, которой "купили" права, училась два года и сдала экзамен со второго раза

В пресс-службе ДВД Алматинской области прокомментировали нашумевшую историю с купленными правами , передает , передает Zakon.kz





"По указанному факту действительно начата служебная проверка. Уже установлено, что девушка, проживающая в Талгарском районе, прошла двухгодичные курсы обучения на водителя с 2013 по 2015 годы. Необходимый тест как кандидат, она прошла после дополнительной подготовки лишь со второй попытки. Проверка сейчас продолжается, в ходе которой изучаются все обстоятельства", - сообщили в ведомстве.





Напомним , казахстанцы в понедельник бурно обсуждают пост девушки, которая в Instagram похвасталась водительскими правами, которые ей якобы купил папа. В КАП МВД РК сообщили, что по данному факту была начата проверка.





Между тем, корреспонденту Iinformburo отец девушки, работающий врачом в одной из алматинских больниц, рассказал, что права для дочери он не покупал.





"Там произошла ошибка. Больше ничего нет. Мы госпошлину оплатили, она подумала, что это платно. А так мы всё сами сдавали и проходили обучение. Она училась, сдала экзамены, и то, что я госпошлину оплачивал, она подумала, что мы покупаем", – сообщил отец девушки.



