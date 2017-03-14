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Браконьеров из ВКО поймали с 2,5 тоннами рыбы по пути в Павлодар

14 марта 2017, 12:57

Сумма ущерба составила более 376 600 тенге.


Павлодарскими полицейскими задержаны двое жителей ВКО, которые перевозили около 2500 кг. рыбы без соответствующих документов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Сотрудниками полиции около с.Кенжеколь была остановлена автомашина «ГАЗель» под управлением 34-летнего жителя Восточно-Казахстанской области.

При досмотре в багажнике полицейские обнаружили 32 мешка с рыбой (28 мешков карася, 6 мешков щуки). При проверке соответствующих документов на рыбу у мужчин не оказалось.

Как пояснили задержанные, рыбу они везли в Павлодар для продажи. Сумма ущерба составила более 376 600 тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 335 ч.1 УК РК - незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений.



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