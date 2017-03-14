Браконьеров из ВКО поймали с 2,5 тоннами рыбы по пути в Павлодар

Павлодарскими полицейскими задержаны двое жителей ВКО, которые перевозили около 2500 кг. рыбы без соответствующих документов, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.





Сотрудниками полиции около с.Кенжеколь была остановлена автомашина «ГАЗель» под управлением 34-летнего жителя Восточно-Казахстанской области.





При досмотре в багажнике полицейские обнаружили 32 мешка с рыбой (28 мешков карася, 6 мешков щуки). При проверке соответствующих документов на рыбу у мужчин не оказалось.





Как пояснили задержанные, рыбу они везли в Павлодар для продажи. Сумма ущерба составила более 376 600 тенге.





По данному факту начато досудебное расследование по ст. 335 ч.1 УК РК - незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений.



