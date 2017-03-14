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В алматинских квитанциях появилась новая строка

14 марта 2017, 15:00

В квитанциях от ИВЦ на оплату коммунальных услуг появилась новая строка «Страхование недвижимости».


В мартовских квитанциях от ИВЦ на оплату коммунальных услуг собственники обнаружили новую строку «Страхование недвижимости», плата за которую составляет от 95 до 295 тенге, сообщает Krisha.kz.

"К нам обратилась с предложением одна из страховых компаний и предложила внести такую строку. Все подробности по оплате указаны на обороте квитанции. Мы посчитали, что эта услуга актуальна на сегодняшний день, когда соседи заливают квартиры друг друга, а возмещение ущерба приходится ждать подолгу либо вовсе добиваться через суд", - пояснила директор ТОО «ИВЦ» Валентина Резникова.

Как выяснилось, плата добровольная, то есть никакой новой обязанности у горожан не появилось.

На что может рассчитывать владелец квартиры, если воспользуется новым сервисом.

"Мы запустили акцию с двумя вариантами платы: по 95 и 295 тенге ежемесячно. Внося эти суммы, собственник может рассчитывать на выплаты в сумме 50 000 или до 150 000 тенге в месяц при пожарах или затоплениях. При этом неважно, кто станет виновником: сам хозяин или его сосед. При возникновении страхового случая в течение трёх дней нужно обратиться к нам, написать заявление, предоставить все документы на жильё. В каждом случае проводится оценка ущерба. Оцениваться будет только коробка жилья и внутренняя отделка: потолок, стены, пол. Возмещения за мебель, технику не производятся. Выплачивать компенсацию мы намерены в течение десяти дней после выяснения всех подробностей" ,- рассказали в call-центре страховой компании — инициатора услуги.

Таким образом, у алматинцев нет причин для волнения. Новую услугу они вправе оплачивать по желанию. Добавим, что в Казахстане обсуждается возможность введения обязательного страхования жилья. Однако до сих пор власти не выработали единой стратегии.

Фото: Otyrar.kz

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