Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы Skoda Rapid вылетела на обочину и перевернулась из-за выбежавшего пешехода

15 марта 2017, 01:43

Инцидент произошел на Кульджинском тракте.


Вечером 14 марта в Алматы произошло ДТП из-за выбежавшего на дорогу пешехода, передает корреспондент Zakоn.kz.

По Кульджинскому тракту в южном направлении двигалась автомашина Skoda Rapid. В салоне находились четыре человека. Когда автомобиль начал сворачивать на улицу Халиуллина, перед ней выскочил человек. Уходя от столкновения, водитель резко вильнул вправо. На скользкой дороге машину вынесло на бордюр, она перевернулась и вспахала обочину, снеся на своем пути дорожный знак и мачту дорожного освещения.

На место ДТП прибыли скорая медпомощь и сотрудники службы пожаротушения, поскольку была угроза возгорания автомобиля. В аварии никто не пострадал.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...