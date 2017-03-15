В Алматы Skoda Rapid вылетела на обочину и перевернулась из-за выбежавшего пешехода

Вечером 14 марта в Алматы произошло ДТП из-за выбежавшего на дорогу пешехода, передает корреспондент Zakоn.kz.

По Кульджинскому тракту в южном направлении двигалась автомашина Skoda Rapid. В салоне находились четыре человека. Когда автомобиль начал сворачивать на улицу Халиуллина, перед ней выскочил человек. Уходя от столкновения, водитель резко вильнул вправо. На скользкой дороге машину вынесло на бордюр, она перевернулась и вспахала обочину, снеся на своем пути дорожный знак и мачту дорожного освещения.

На место ДТП прибыли скорая медпомощь и сотрудники службы пожаротушения, поскольку была угроза возгорания автомобиля. В аварии никто не пострадал.



