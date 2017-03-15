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Кого не будут штрафовать за отсутствие регистрации, разъяснили в МВД РК

15 марта 2017, 09:54

В проект постановления правительства внесены дополнения, определяющие категории граждан, не подлежащих временной регистрации.


Директор Департамента госязыка и информации МВД РК Алмас Саудабаев разъяснил, кого не будут привлекать к административной ответственности за отсутствие регистрации по месту жительства, сообщает Zakon.kz.

«При оформлении регистрации граждан по месту проживания возникли вопросы, связанные с новостройками, которые не сданы в эксплуатацию.

Люди, проживающие в таких домах без правоустанавливающих документов, не имеют возможность зарегистрироваться. Учитывая это, нами совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции принято решение о неправомерности привлечения их к административной ответственности», - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующие разъяснения даны подразделениям миграционной полиции областей.

Кроме того, отметил он, в проект постановления правительства внесены дополнения, определяющие категории граждан, не подлежащих временной регистрации.

Это дети, не достигшие 16 лет, граждане, имеющие нарушение здоровья и находящиеся в лечебных учреждениях, работающие вахтовым методом, военнослужащие срочной службы.


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