Кого не будут штрафовать за отсутствие регистрации, разъяснили в МВД РК

В проект постановления правительства внесены дополнения, определяющие категории граждан, не подлежащих временной регистрации.

Директор Департамента госязыка и информации МВД РК Алмас Саудабаев разъяснил, кого не будут привлекать к административной ответственности за отсутствие регистрации по месту жительства, сообщает Zakon.kz.





«При оформлении регистрации граждан по месту проживания возникли вопросы, связанные с новостройками, которые не сданы в эксплуатацию.





Люди, проживающие в таких домах без правоустанавливающих документов, не имеют возможность зарегистрироваться. Учитывая это, нами совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции принято решение о неправомерности привлечения их к административной ответственности», - написал он на своей странице в Facebook.





По его словам, соответствующие разъяснения даны подразделениям миграционной полиции областей.





Кроме того, отметил он, в проект постановления правительства внесены дополнения, определяющие категории граждан, не подлежащих временной регистрации.





Это дети, не достигшие 16 лет, граждане, имеющие нарушение здоровья и находящиеся в лечебных учреждениях, работающие вахтовым методом, военнослужащие срочной службы.



