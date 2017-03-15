Принц Уильям отдыхает на горнолыжном курорте с моделью

Принц Уильям пропустил главную церемонию Игр Содружества (Commonwealth Games), променяв компанию королевы на близких друзей, с которыми отправился на швейцарский курорт , пишет , пишет Spletnik.ru





И пока другие члены монаршей семьи обедали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю мероприятия, Уильям танцевал в местном клубе курорта Вербье. Однако общественность обратила большее внимание не на то, что принц пропустил такое событие, а на симпатичную девушку, проводившую время в его компании. Как выяснилось, это австралийская модель Софи Тейлор.





Откуда родом





Софи Джин Тейлор — 24-летняя модель, которая родилась в совершенно обычной и образцовой семье на юго-востоке Австралии. Окончив школу в Госфорде, девушка поступила в местный университет на специальность по психологии, но так и не завершила обучение из-за активности на модельном поприще. Впрочем, Софи ничуть не жалеет об этом и рада что посвятила это время любимому делу и путешествиям.





Модельная карьера













Первым этапом в моделинге стало сотрудничество с локальным агентством Chadwick. Софи часто снималась для рекламы купальников и пляжной одежды, а одной из знаковых фотосессий стала съемка с американским фотографом Гленом Кроном. Однако в прошлом году девушку исключили из агентства, и причины до селе не известны.





Путешествия





Софи Тейлор — любительница путешествий. Она объездила практически всю Азию и Америку. Девушка обожает Бали и Лос-Анджелес и часто делится вдохновляющими снимками со своими подписчиками в Instagram. Впрочем, заснеженные долины Австрии и Франции вызывают не меньший интерес у модели. Надо заметить, что отдых Софи ведет активный и, как она признается у себя на странице, не терпит простого валяния на солнышке.





Личная жизнь













Спешим опровергнуть распространяющееся в сети мнение о том, что Уильям и Софи имеют между собой какую-то связь: модель находится в серьезных отношениях с Аароном Гудфеллоу, а на курорте Швейцарии была представлена принцу впервые. Познакомившись, Уильям и Софи провели выходные в общем кругу друзей, осваивая новые трассы и попивая горячий глинтвейн в перерывах между катанием на лыжах. И ничего больше!





Спорт





Ни один день Софи не проходит без физических нагрузок. Наряду с кардиотренировками девушка предпочитает зимние виды спорта. На протяжении нескольких лет вместе с бойфрендом она регулярно наведывается в Вербье и практикует свои навыки катания на лыжах и сноуборде. В Instagram девушка стала примером для общественности: она придерживается правильного питания, делясь рецептами здоровых блюд.











