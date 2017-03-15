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Даниал Ахметов раскритиковал медучреждения за несоответствующее обслуживание в выходные

15 марта 2017, 16:17

Врачи немного забыли о клятве Гиппократа и считают, что больные люди могут в праздничные дни и дни отдыха не болеть, отметил сегодня на заседании акимата глава ВКО Даниал Ахметов.


В медицинских учреждениях области в праздничные дни не принимают больных людей. Кроме того, не проводятся и различные процедуры, необходимые для реабилитации людей после операции, передает МИА «Казинформ».

«В начале января я провел встречу с главным врачом одной больницы. После нового года в течение пяти дней там не оказывались определенные процедуры - были длинные выходные. Он мне сказал, что отдых - медсестры и врачи должны отдыхать. Но он не ответил на другой вопрос: болезнь имеет перерывы на праздники?», - сказал глава региона.

Глава региона рассказал, что в недавний выходной он вновь посетил медицинские учреждения, где также отдыхал весь персонал, кроме дежурного врача: «8 марта я посетил реабилитационный центр. В этом центре восстанавливают людей, которые прошли сложную операцию. И в этот день ни одного медицинского работника, за исключением дежурного врача! Но там же люди, которые пришли после операции, для них куплено технически сложное и очень важное оборудование из Южной Кореи! Все это закрыто на замок!».

По его мнению, работу в лечебных заведениях необходимо грамотно организовать так, чтобы обеспечить конституционные права граждан как на охрану здоровья, так и охрану труда. Это профессиональная обязанность руководителя - организация работы.

Аким подчеркнул, что концептуально одобряет проводимую управлением здравоохранения работу по подготовке и переподготовке медицинских кадров, а также предстоящую работу по комплексной оценке знаний медперсонала. Но в то же время не может смириться с «растущей тенденцией равнодушия в медицинской сфере».

«Почему нас самая высокая детская смертность в стране, почему у нас самая высокая онкозаболеваемость? Почему у наших врачей «паразитирующее» отношение к людям? Государство вкладывает огромные деньги - бюджет здравоохранения у нас около 60 млрд тенге. Дело в моральной ответственности тех, кто является главным врачом медучреждений», - сказал глава региона.

Даниал Ахметов приказал своим подчиненным разобраться, почему в выходные дни больницы не оказывают полное обслуживание, а также проверить работу всех медицинских учреждений в предстоящие длинные выходные на праздник Наурыз. Кроме того, он сообщил, что сейчас в областной администрации планируют провести специальную аттестацию главных врачей для выявления их профессионального уровня.

Людмила Малько
Фото с сайта inform.kz

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