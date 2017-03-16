"Монако" победил "Манчестер Сити" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В эту стадию прошел и мадридский "Атлетико".

В ночь с 15 на 16 марта определились два последних четвертьфиналиста Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.





Французский "Монако" на домашнем стадионе со счетом 3:1 победил английский "Манчестер Сити".





В первом тайме монегаски забили два гола, сделав задел к выходу в следующий раунд. На восьмой минуте счет открыл 18-летний нападающий Килиан Мбаппе, а на 29-й второй мяч забил защитник Фабинью.





После перерыва команды обменялись голами. На 71-й минуте Лерой Сане сократил отставание "Манчестер Сити", но на 77-й Тьемуэ Бакайоко забил третий мяч хозяев.





Первый матч в Англии завершился со счетом 5:3 в пользу "Манчестер Сити". Таким образом, по сумме двух встреч результат 6:6, но "Монако" выходит в четвертьфинал благодаря правилу гостевого гола.





В параллельном матче испанский "Атлетико" в Мадриде сыграл вничью с немецким "Байером" - 0:0. В первой игре в Германии испанцы одержали гостевую победу (4:2) и теперь сыграют в четвертьфинале.



Ранее в 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Лестер" по сумме двух игр победил испанскую "Севилью" (1:2, 2:0), итальянский "Ювентус" обыграл португальский "Порту" (2:0, 1:0), "Барселона" переиграла французский ПСЖ (0:4, 6:1), немецкая "Боруссия" из Дортмунда оставила за бортом турнира португальскую "Бенфику" (0:1, 4:0), испанский "Реал" выбил итальянский "Наполи" (3:1, 3:1), а немецкая "Бавария" разгромила английский "Арсенал" (5:1, 5:1).





