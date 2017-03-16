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Исследование: Telegram и WhatsApp можно взломать одной картинкой

16 марта 2017, 07:04

Вредоносный код может получить доступ к контакт-листу получателя и автоматически отправлять зараженную информацию всем, кто находится в этом списке.


Пользователи мессенджеров WhatsApp и Telegram могут оказаться уязвимыми для вирусов, если откроют присланную злоумышленником картинку, заявили исследователи компании Check Point, занимающейся компьютерной безопасностью, ссобщает РИА Новости.

Взлом, как гласит сообщение в блоге компании, произойдет, если злоумышленник снабдит изображение специальным кодом. Он начинает распространяться как вирус после того, как пользователь откроет присланный файл.

Вредоносный код может получить доступ к контакт-листу получателя и автоматически отправлять зараженную информацию всем, кто находится в этом списке.

Несмотря на то, что Telegram и WhatsApp приняли меры для исправления ситуации, пользователям настоятельно рекомендуется не открывать файлы, присланные от незнакомых собеседников.

Фото: AP Photo

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