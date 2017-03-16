Австралийские дезинсекторы сняли на видео гигантского паука-охотника
16 марта 2017, 08:05
Жуткое зрелище повергло в шок специалистов, проверявших дом на наличие термитов.
Дезинсекторы из Австралии, которые проверяли дом на наличие термитов, увидели жуткое зрелище, повергнувшее в шок самих специалистов, пишет портал Amic.ru.
Уточняется, что рабочие службы контроля насекомых в городе Брисбен нашли на чердаке паучье гнездо с множеством только что вылупившихся детенышей. После того, как маленькие паучата разбежались по сторонам, в кадре ненадолго появилась их "мамаша" размером порядка 10 сантиметров.
"Сегодня во время проверки на термитов я наткнулся на этого огромного серого паука-охотника, охраняющего только что вылупившиеся яйца и детенышей", — написал в Facebook автор видео, один из дезинсекторов.
Борцы с насекомыми отметили, что пауки-охотники безвредны для человека, однако назвали увиденное зрелище неприятным, порекомендовав не смотреть ролик слабонервным.
В комментариях к видео пользователи отметили, что после такого сожгли бы свой дом, а также сравнили видео с кадрами фильма ужасов про пауков.
Фото: скриншот
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