Нацбанк продолжит работу по обеспечению финансовой стабильности в стране

Национальный Банк продолжит принимать меры в соответствии с денежно-кредитной политикой в целях обеспечения долгосрочного устойчивого роста экономики и продолжит работу по обеспечению финансовой стабильности. Такими планами во время пресс-конференции с журналистами поделился председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«По совокупным активам банковского сектора, которые на 1 февраля 2017 года составили 25,2 трлн. тенге или 55,2% к ВВП, ссудный портфель – 15,3 трлн. тенге или 33,5% к ВВП», – сообщил Д. Акишев.





Также глава НБРК озвучил данные связанные с пенсионными накоплениями вкладчиков. Так, по состоянию на 1 февраля пенсионные накопления составили 6,7 трлн. тенге или 14,7% к ВВП, увеличившись с начала 2017 года на 28,5 млрд. тенге (0,4%).





Страховой сектор, по словам Д. Акишева, демонстрирует положительную динамику. «Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 февраля составил 873,9 млрд. тенге с ростом на 2% с начала года. Обязательства страховых (перестраховочных) организаций с начала года выросли на 4,4% до 474,2 млрд. тенге», – резюмировал глава финрегулятора.





Кубатбек Туратбеков