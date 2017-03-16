Сенаторы просят Сагинтаева передать часть жилых объектов ЭКСПО под общежития студентам
16 марта 2017, 12:53
Общее количество обучающихся в столичных вузах более 20 тыс. человек, а обеспечены местами в общежитии только 4 651 студент.
Сенаторы обратились к премьер-министру Казахстана с предложением передать часть жилых объектов выставки ЭКСПО под студенческие общежития. С таким запросом к Бакытжану Сагинтаеву обратился в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента Владимир Редкокашин, передает корреспондент Zakon.kz.
«В ходе рабочих встреч с коллективами медицинского университета Астаны и ЕНУ им. Гумилева, нам была высказана просьба о помощи в обеспечении общежитиями студенчества, - сказал сенатор. - Сегодня общее количество обучающихся в столичных вузах более 20 тыс. человек, из которых только в ЕНУ обучается 16 тыс. 874 человека, а обеспечены местами в общежитии только 4 651 человек. В еще более остром положении находятся студенты медицинского университета Астаны, количество которых составляет 6 774, а нуждающихся в общежитии более 3,5 тыс. человек»
«В связи с этим мы полагали бы в качестве решения в сложившейся ситуации передачу некоторых жилых объектов международной выставки «Астана ЭКСПО-2017», которые будут освобождаться по завершению мероприятия под Дом Студентов, где могли бы проживать обучающиеся студенты медицинского университета, ЕНУ и других вузов столицы», - добавил Редкокашин.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта Voxpopuli.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849134-2898b854fb2ebeacfeb962322acc5b3b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...