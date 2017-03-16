Сенаторы просят Сагинтаева передать часть жилых объектов ЭКСПО под общежития студентам

Общее количество обучающихся в столичных вузах более 20 тыс. человек, а обеспечены местами в общежитии только 4 651 студент.

Сенаторы обратились к премьер-министру Казахстана с предложением передать часть жилых объектов выставки ЭКСПО под студенческие общежития. С таким запросом к Бакытжану Сагинтаеву обратился в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента Владимир Редкокашин , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В ходе рабочих встреч с коллективами медицинского университета Астаны и ЕНУ им. Гумилева, нам была высказана просьба о помощи в обеспечении общежитиями студенчества, - сказал сенатор. - Сегодня общее количество обучающихся в столичных вузах более 20 тыс. человек, из которых только в ЕНУ обучается 16 тыс. 874 человека, а обеспечены местами в общежитии только 4 651 человек. В еще более остром положении находятся студенты медицинского университета Астаны, количество которых составляет 6 774, а нуждающихся в общежитии более 3,5 тыс. человек»





«В связи с этим мы полагали бы в качестве решения в сложившейся ситуации передачу некоторых жилых объектов международной выставки «Астана ЭКСПО-2017», которые будут освобождаться по завершению мероприятия под Дом Студентов, где могли бы проживать обучающиеся студенты медицинского университета, ЕНУ и других вузов столицы», - добавил Редкокашин.





Татьяна Ковалева, Астана