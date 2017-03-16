"Правила пяти секунд": ученые разрешили есть упавшую пищу

Если видимых признаков загрязнения нет, то шанс попадания на еду вредных бактерий очень мал.

То, что "быстро поднятое не считается упавшим", доказал профессор Астонского университета в Бирмингеме (Великобритания) Энтони Хилтон. При этом он аргументировал правдивость так называемого правила пяти секунд , передает Дни.ру.





Якобы число микробов, которые могут перейти на упавшую еду за это время, будет очень малым. Поэтому их легко разрушит желудочная кислота.





"Очевидно, что нельзя употреблять в пищу еду, на которой виден слой грязи. Но с научной точки зрения, если видимых признаков загрязнения нет, то шанс попадания на еду вредных бактерий за несколько секунд очень мал", – цитирует профессора The Independent.





Вместе с тем Хилтон добавил, что риск при употреблении пищи с земли все-таки есть, ведь микробы все же попадают на упавшую еду.





Подчеркивается, что это открытие – простой пример того, как наука присутствует в повседневной жизни. Ученый провел опрос среди двух тысяч людей, чтобы выяснить, сколько из них не брезгуют есть упавшие продукты. Оказалось, что не гнушаются таким 79% респондентов.







