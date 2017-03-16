"Правила пяти секунд": ученые разрешили есть упавшую пищу
16 марта 2017, 13:07
Если видимых признаков загрязнения нет, то шанс попадания на еду вредных бактерий очень мал.
То, что "быстро поднятое не считается упавшим", доказал профессор Астонского университета в Бирмингеме (Великобритания) Энтони Хилтон. При этом он аргументировал правдивость так называемого правила пяти секунд, передает Дни.ру.
Якобы число микробов, которые могут перейти на упавшую еду за это время, будет очень малым. Поэтому их легко разрушит желудочная кислота.
"Очевидно, что нельзя употреблять в пищу еду, на которой виден слой грязи. Но с научной точки зрения, если видимых признаков загрязнения нет, то шанс попадания на еду вредных бактерий за несколько секунд очень мал", – цитирует профессора The Independent.
Вместе с тем Хилтон добавил, что риск при употреблении пищи с земли все-таки есть, ведь микробы все же попадают на упавшую еду.
Подчеркивается, что это открытие – простой пример того, как наука присутствует в повседневной жизни. Ученый провел опрос среди двух тысяч людей, чтобы выяснить, сколько из них не брезгуют есть упавшие продукты. Оказалось, что не гнушаются таким 79% респондентов.
Фото: Steve Finn/Getty Images
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