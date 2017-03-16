Англичанин научил дочерей играть в мертвых близняшек из «Сияния»
16 марта 2017, 15:28
Девочки несколько дней подряд пугали жителей отеля.
Британец Мартин Хьюз (Martin Hughes) разыгрывал постояльцев лондонского отеля, переодев своих дочерей в мертвых двойняшек из фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние», передает Лента.ру со ссылкой на BuzzFeed.
По словам Хьюза, идея розыгрыша пришла ему в голову сразу после новости о том, что его жена беременна близняшками. Когда девочкам исполнилось четыре года, и вся семья отправилась на отдых в Лондон, отец одел их в одинаковые платья и при встрече с постояльцами попросил говорить фразу «Пойдем поиграем».
Девочки несколько дней подряд пугали жителей отеля, а их снимок в Twitter набрал более шести тысяч репостов и 19 тысяч лайков.
«Сияние» — культовый фильм ужасов Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга. По сюжету писатель Джек Торренс с женой Венди и сыном-телепатом Дэнни устраивается смотрителем в отель «Оверлук», где начинает видеть призраков и сходить с ума.
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