Фото краснощеких Назарбаева и Путина можно посмотреть на открывшейся в Астане выставке

Впервые широкой общественности представлены документы из национального архива страны, а также архивов министерств и ведомств России и Казахстана.

"На выставке представлено около 160 документов, которые для общественности, в принципе, недоступны, потому что хранятся в закрытых ведомственных архивах. Это договора, соглашения, конвенции и различные документы дипломатического уровня. Сама выставка продлится месяц на площадке Национального музея РК. Возможно, выставка будет перенесена в дальнейшем на площадку ЭКСПО-2017", — сообщила директор Российского государственного архива экономики Елена Тюрина.





Приветствия в адрес гостей экспозиции направили глава государства Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин. В открытии выставки приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента РК Марат Тажин, министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы, Чрезвычайный посол РФ Михаил Бочарников, а также общественные деятели двух стран.



