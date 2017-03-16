Фото краснощеких Назарбаева и Путина можно посмотреть на открывшейся в Астане выставке
16 марта 2017, 16:45
Историко-документальная выставка "Россия и Казахстан: стратегия вечной дружбы" торжественно открылась в Национальном музее Казахстана.
Впервые широкой общественности представлены документы из национального архива страны, а также архивов министерств и ведомств России и Казахстана.
"На выставке представлено около 160 документов, которые для общественности, в принципе, недоступны, потому что хранятся в закрытых ведомственных архивах. Это договора, соглашения, конвенции и различные документы дипломатического уровня. Сама выставка продлится месяц на площадке Национального музея РК. Возможно, выставка будет перенесена в дальнейшем на площадку ЭКСПО-2017", — сообщила директор Российского государственного архива экономики Елена Тюрина.
Приветствия в адрес гостей экспозиции направили глава государства Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин. В открытии выставки приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента РК Марат Тажин, министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы, Чрезвычайный посол РФ Михаил Бочарников, а также общественные деятели двух стран.
Историко-документальная выставка состоит из семи разделов. Через призму фотолент и архивных документов можно отследить путь политического диалога двух стран. Разделы выставки посвящены таким знаковым событиям, как учреждение ЕАЭС, военно-техническое сотрудничество и освоение космоса совместными силами государств.
"Мы соприкасаемся с уникальными документами, которые до этого не были доступны для широкой аудитории. Данная выставка – тонкое явление, потому что именно архивы содержат в себе первоисточники. Отрадно, что у Казахстана и России полное понимание не только по дипломатическим каналам. Есть еще много уникальных документов, которые до конца не исследованы, в скором времени наши эксперты и историки дадут им свою оценку", — отметил Арыстанбек Мухамедиулы.
На выставке также представлены фотографии из пресс-служб президентов двух стран с официальных и неофициальных встреч. Посетители смогут увидеть на фото краснощеких Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина с отдыха на горнолыжном курорте Шымбулак, а также кадры непринужденных бесед лидеров в резиденции Акорда и у Бочарова Ручья в Сочи.
Казахстан и Россия как суверенные государства установили дипломатические отношения 22 октября 1992 года. На сегодняшний день двусторонние связи регулируют более чем 300 договоров и соглашений. Астана и Москва являются стратегическими партнерами и сотрудничают в ряде интеграционных объединений и региональных организаций — Евразийский экономический союз, ОДКБ, ШОС, СНГ.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849199-46701c134eea9dc3b8af8cfb4fa5342e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...